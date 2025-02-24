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Голодными спать не ложитесь! Диетолог объяснила, чем можно перекусить за 2 часа до сна

1:24
Здоровье

Здоровое питание подразумевает достаточно ранний ужин, но это не означает, что перед сном нужно оставаться голодным. При необходимости можно устроить легкий перекус за два часа до сна.

Салат с киноа
Фото: Own work by H.hristov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с киноа

О ключевых принципах здорового ужина рассказала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она подчеркнула, что вечером не следует переедать. Ужин должен составлять не более 20% от суточной калорийности. Оптимально ужинать за 3,5 часа до сна.

Однако, по словам врача, иногда можно сделать исключение из этого правила, чтобы избежать чувства голода перед сном. За два часа до сна можно устроить небольшой перекус, который должен быть учтен в общей калорийности ужина. Лучше всего выбрать что-то легкое, например, несладкий йогурт или небольшую порцию кефира.

"Пищу рекомендуется принимать в одно и то же время, кроме трех основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина — при желании можно организовать два небольших перекуса", — отметила Стародубова в разговоре с РИА Новости.

Диетолог акцентировала внимание на том, что большую часть суточной калорийности нужно потреблять в дневное время. На завтрак и обед должно приходиться не менее 60% от общей калорийности.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Дието́лог — специалист в области здорового питания, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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