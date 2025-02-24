Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Юлия Попова предостерегла о негативных последствиях употребления безалкогольного пива. Она подчеркнула, что несмотря на отсутствие алкоголя, безалкогольное пиво оказывает на организм такое же негативное влияние, как и его алкогольный аналог.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

Технология производства безалкогольного пива не отличается от приготовления обычного пива с определённым содержанием алкоголя. Доля алкоголя в безалкогольном пиве доводится до минимума, но всё равно остаётся на уровне как минимум 0,5%, отметила врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Поповой, безалкогольное пиво вызывает отёки, негативно влияет на печень, поджелудочную железу и почки. Она объяснила, что пиво воздействует на организм как быстрые углеводы, что приводит к жировому гепатозу печени и нарушению работы поджелудочной железы. Кроме того, пиво нарушает электролитный баланс в организме. В ответ на это организм накапливает воду в тканях, вызывая отёки.

Особое внимание врач уделила фитоэстрогенам, содержащимся в пиве. Эти вещества похожи на эстрадиол — ключевой половой гормон. Организм воспринимает фитоэстрогены как настоящий эстрадиол и перенасыщается ими. У женщин это может привести к эстрогендоминированию, что вызывает образование полипов, кист и миом. У мужчин это может привести к появлению пивного живота и увеличению грудных желёз.

Уточнения

Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

