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Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива

1:37
Здоровье

Нутрициолог Юлия Попова предостерегла о негативных последствиях употребления безалкогольного пива. Она подчеркнула, что несмотря на отсутствие алкоголя, безалкогольное пиво оказывает на организм такое же негативное влияние, как и его алкогольный аналог.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Технология производства безалкогольного пива не отличается от приготовления обычного пива с определённым содержанием алкоголя. Доля алкоголя в безалкогольном пиве доводится до минимума, но всё равно остаётся на уровне как минимум 0,5%, отметила врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Поповой, безалкогольное пиво вызывает отёки, негативно влияет на печень, поджелудочную железу и почки. Она объяснила, что пиво воздействует на организм как быстрые углеводы, что приводит к жировому гепатозу печени и нарушению работы поджелудочной железы. Кроме того, пиво нарушает электролитный баланс в организме. В ответ на это организм накапливает воду в тканях, вызывая отёки.

Особое внимание врач уделила фитоэстрогенам, содержащимся в пиве. Эти вещества похожи на эстрадиол — ключевой половой гормон. Организм воспринимает фитоэстрогены как настоящий эстрадиол и перенасыщается ими. У женщин это может привести к эстрогендоминированию, что вызывает образование полипов, кист и миом. У мужчин это может привести к появлению пивного живота и увеличению грудных желёз.

Уточнения

Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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