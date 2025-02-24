Картофель в холодильнике: вы об этом не знали, а зря — опасность рядом!

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас привыкли хранить картофель в холодильнике, не зная, что это может быть вредно для здоровья. Низкие температуры влияют на структуру клубней, вызывая образование вредных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

При охлаждении картофель преобразует крахмал в сахар, что приводит к появлению акриламида — вещества, которое может стать канцерогенным при нагревании. Определить наличие акриламида можно по сладковатому вкусу и зернистой текстуре картофеля. Приготовление такого картофеля может привести к выделению токсичных соединений.

Чтобы сохранить здоровье, храните картофель в сухом, прохладном и тёмном месте при температуре, близкой к комнатной.

Помимо картофеля, другие продукты также требуют особого внимания при хранении:

Чеснок : В холодильнике он быстро покрывается плесенью, что может стать причиной ботулизма — опасного заболевания.

: В холодильнике он быстро покрывается плесенью, что может стать причиной ботулизма — опасного заболевания. Лук : При низких температурах в нём накапливается сахар, что способствует росту токсичной плесени.

: При низких температурах в нём накапливается сахар, что способствует росту токсичной плесени. Имбирь: Хранение в холодильнике может привести к появлению плесени, вызывающей проблемы с почками и печенью.

Регулярно проверяйте продукты в холодильнике и избавляйтесь от испорченных. Даже небольшое количество плесени может быть опасным. Забота о здоровье семьи начинается с правильного хранения продуктов. Будьте внимательны и берегите себя!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

