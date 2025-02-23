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Неожиданный враг: эти продукты питания вызывают приступы головной боли

1:29
Здоровье

Головная боль приносит множество неприятностей. Она может служить сигналом о внутренних проблемах, но иногда ее причиной становится определённая пища. Существуют продукты, содержащие вещества, способные вызывать болезненные приступы.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Одним из распространённых источников дискомфорта является солёная пища. Снизив потребление натрия, можно облегчить головную боль. Но есть и много других продуктов, которые негативно влияют на организм.

Выдержанные сыры содержат тирамин, способный сужать и расширять кровеносные сосуды, вызывая головную боль. Обработанное мясо, такое как колбасы, ветчина и консервы, часто содержит нитраты и нитриты, которые могут привести к головной боли.

Шоколад содержит фенилэтиламин и кофеин, влияющие на кровеносные сосуды и нервную систему. Продукты с таргетином и сульфитами, включая газировки, жевательные резинки и конфеты, также могут вызывать неприятные ощущения.

Глутамат натрия, часто встречающийся в азиатской кухне и обработанных продуктах, также способен вызывать головную боль у чувствительных людей.

Важно помнить, что реакция на продукты индивидуальна. Ведение пищевого дневника может помочь выявить триггерные продукты. Если головная боль возникает часто или становится постоянной, лучше обратиться к врачу.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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