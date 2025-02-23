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Аппетит пропал при температуре? Узнайте, стоит ли заставлять себя есть

1:05
Здоровье

Простуду лучше лечить голодом или, наоборот, необходимо больше есть, чтобы укрепить организм в период восстановления?

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Существует изречение: "Накорми простуду, замори голодом лихорадку". В этом есть определенная истина, считает профессор Том Уилкинсон.

При респираторных вирусных инфекциях важно активизировать иммунитет и накапливать энергию для борьбы с вирусами. Иммунные клетки нуждаются в питании, поэтому важно правильно питаться. Рекомендуется выбирать калорийные и питательные продукты.

Когда начинается лихорадка, температура тела повышается, и аппетит часто пропадает — это естественная реакция организма.

В такой ситуации стоит слушать свои ощущения: если нет желания есть, можно ограничиться легкими блюдами или подождать, пока не появится чувство голода. Однако намеренное ограничение пищи не следует практиковать. Эффективность голодания при повышенной температуре так и не была доказана, сообщает издание The Guardian.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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