Аппетит пропал при температуре? Узнайте, стоит ли заставлять себя есть

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простуду лучше лечить голодом или, наоборот, необходимо больше есть, чтобы укрепить организм в период восстановления?

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Существует изречение: "Накорми простуду, замори голодом лихорадку". В этом есть определенная истина, считает профессор Том Уилкинсон.

При респираторных вирусных инфекциях важно активизировать иммунитет и накапливать энергию для борьбы с вирусами. Иммунные клетки нуждаются в питании, поэтому важно правильно питаться. Рекомендуется выбирать калорийные и питательные продукты.

Когда начинается лихорадка, температура тела повышается, и аппетит часто пропадает — это естественная реакция организма.

В такой ситуации стоит слушать свои ощущения: если нет желания есть, можно ограничиться легкими блюдами или подождать, пока не появится чувство голода. Однако намеренное ограничение пищи не следует практиковать. Эффективность голодания при повышенной температуре так и не была доказана, сообщает издание The Guardian.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

