Сон в знойную ночь: 5 способов охладить комнату и хорошо выспаться

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркие дни, когда температура за окном поднимается, ночной сон может стать настоящим испытанием. Отсутствие кондиционера делает задачу комфортного отдыха еще более сложной. Мы подготовили пять практичных советов, которые помогут вам легко выспаться даже в условиях знойной жары. Эти простые и доступные рекомендации позволят создать уютную атмосферу и обеспечить свежесть в вашем пространстве, не потратив ни копейки на дорогие климатические системы.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

1. Открытая и закрытая комната. Чтобы справиться с жарой в течение дня, эксперты рекомендуют держать окна и шторы закрытыми, чтобы снизить ощущение духоты. Ночью лучше всего открывать все, чтобы теплый воздух выходил, а холодный — поступал в вашу комнату.

2. Самодельный кондиционер. Включите вентилятор и поставьте перед ним миску со льдом. Это поможет охладить воздух, который будет проходить через вентилятор.

3. Растения. Некоторые комнатные растения, такие как георгиевский меч и папоротник, могут помочь создать более комфортные условия для сна в жару.

4. Прохладные ноги. Засыпание с холодными ногами может помочь расслабиться. Попробуйте наполовину погрузить их в таз с холодной водой или льдом на несколько минут перед сном.

5. Влажная ткань на лбу и шее. Поместите влажную ткань на лицо или шею, чтобы охладить себя в жару, сообщает издание Terra.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

