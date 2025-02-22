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Секрет, который скрывают стоматологи: почему вы чистите зубы неправильно

1:54
Здоровье

Если вы всегда чистите зубы после еды, возможно, вам стоит задуматься: вы делаете это неправильно. Исследование, проведенное в Гетеборгском университете в 2012 году, показало, что, несмотря на то что почти все чистят зубы, только один из десяти делает это правильно. Хотя результаты относятся к Швеции, можно предположить, что ситуация аналогична и в других странах.

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Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
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Дело не только в индивидуальном подходе. Как отметили BBC, существует как минимум 66 различных рекомендаций по чистке зубов, некоторые из которых противоречат друг другу. Так что что же на самом деле говорит наука о правильной чистке зубов?

Чистка зубов необходима не только для удаления остатков пищи. Зубы покрыты биопленкой, которая включает бактерии и трудно удаляется обычным полосканием. Наша цель — механически удалить этот липкий налет. Стоматолог Хуан Касадо Адан советует, что движение щетки должно быть направлено от десны к зубу, а чистить зубы необходимо тщательно, без напряжения и спешки.

Эксперты рекомендуют чистить зубы как минимум дважды в день: один раз после пробуждения и один раз перед сном. Это важно, поскольку во время сна вырабатывается меньше слюны, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Чистка зубов сразу после пробуждения помогает устранить бактерии и освежить полость рта.

Чистить зубы после еды обычно полезно, так как это удаляет остатки пищи. Тем не менее, если вы употребляли кислые напитки или сладости, лучше подождать с чисткой, чтобы избежать повреждения эмали. Вместо этого следует дать слюне нейтрализовать кислоты, а затем чистить зубы.

Уточнения

Десна́ — мягкие ткани, покрывающие края челюстей.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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