Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что может улучшить вашу память эффективнее, чем чтение или прогулки? Оказывается, существует занятие, способное значительно повысить когнитивные способности и поддерживать умственную активность на высоком уровне.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Рукоделие: ключ к острому уму

Рукоделие, особенно шитье, стимулирует мозг и помогает сохранять его активным. Исследования показывают, что эта деятельность не только развивает мелкую моторику, но и способствует улучшению памяти.

Как шитье влияет на мозг

Процесс шитья включает повторяющиеся движения, которые активируют нейротрансмиттеры, поддерживающие нейроны в постоянной активности. Это означает, что, занимаясь шитьем, вы не только создаете красивые вещи, но и тренируете свой мозг.

Дополнительные преимущества шитья

Снижение стресса и тревожности : монотонные движения иглы оказывают успокаивающее действие, помогая уменьшить уровень стресса.

: монотонные движения иглы оказывают успокаивающее действие, помогая уменьшить уровень стресса. Улучшение сердечно-сосудистого здоровья : регулярное занятие шитьем способствует снижению артериального давления.

: регулярное занятие шитьем способствует снижению артериального давления. Облегчение хронической боли: концентрация на процессе может отвлечь от постоянных болевых ощущений.

Таким образом, добавив шитье в свой распорядок дня, вы не только обогатите свою жизнь новым хобби, но и значительно укрепите свою память и общее психическое здоровье.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

