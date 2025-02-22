Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук останется свежим в течение шести месяцев, если вы будете хранить его в этом месте
Они прячутся прямо над вами: скрытые камеры-шпионы штрафуют водителей без предупреждения
Ваш кот презирает вас, или это просто его естественное выражение лица
Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России
Как обеспечить огурцам идеальные условия для роста: советы по поливу
Почему россиянам не подходит европейский образ жизни
В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами
Разрываем стереотип: носим кроссовки с пальто и жакеты с джоггерами
Вода во Внуково дороже, чем в ресторане: ФАС начала проверку цен в аэропорту

Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт

1:30
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что может улучшить вашу память эффективнее, чем чтение или прогулки? Оказывается, существует занятие, способное значительно повысить когнитивные способности и поддерживать умственную активность на высоком уровне.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Рукоделие: ключ к острому уму

Рукоделие, особенно шитье, стимулирует мозг и помогает сохранять его активным. Исследования показывают, что эта деятельность не только развивает мелкую моторику, но и способствует улучшению памяти.

Как шитье влияет на мозг

Процесс шитья включает повторяющиеся движения, которые активируют нейротрансмиттеры, поддерживающие нейроны в постоянной активности. Это означает, что, занимаясь шитьем, вы не только создаете красивые вещи, но и тренируете свой мозг.

Дополнительные преимущества шитья

  • Снижение стресса и тревожности: монотонные движения иглы оказывают успокаивающее действие, помогая уменьшить уровень стресса.
  • Улучшение сердечно-сосудистого здоровья: регулярное занятие шитьем способствует снижению артериального давления.
  • Облегчение хронической боли: концентрация на процессе может отвлечь от постоянных болевых ощущений.

Таким образом, добавив шитье в свой распорядок дня, вы не только обогатите свою жизнь новым хобби, но и значительно укрепите свою память и общее психическое здоровье.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать ресницы в 2 раза гуще и длиннее: этот необычный способ нанесения туши творит чудеса
Красота и стиль
Как сделать ресницы в 2 раза гуще и длиннее: этот необычный способ нанесения туши творит чудеса Аудио 
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт
Как обеспечить огурцам идеальные условия для роста: советы по поливу
Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России
Почему россиянам не подходит европейский образ жизни
В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами
Разрываем стереотип: носим кроссовки с пальто и жакеты с джоггерами
Ничья с "Эвертоном": Аморим анализирует проблемы "Манчестер Юнайтед"
Вода во Внуково дороже, чем в ресторане: ФАС начала проверку цен в аэропорту
Вот сколько можно сэкономить, снизив температуру всего на один градус
Всегда покупал шаурму в размере XXL — теперь готовлю её дома, и вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.