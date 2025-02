Простые техники для быстрого засыпания и непрерывного сна

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь лежали в постели, отчаянно пытаясь заснуть, но мысли о прошедшем дне не дают покоя? С возрастом многие из нас сталкиваются с трудностями засыпания и частыми пробуждениями ночью. Однако существуют проверенные методы, способные улучшить качество сна и помочь вам просыпаться отдохнувшими.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Создайте расслабляющий вечерний ритуал

Перед сном важно дать мозгу возможность успокоиться. Отключите все экраны за час до сна, чтобы уменьшить поток информации и снизить активность мозга. Найдите занятие, которое помогает вам расслабиться:

Прослушивание спокойной музыки

Легкие растяжки

Ведение дневника

Регулярная практика таких действий подготовит ваше тело и разум к отдыху.

Чтение перед сном

После отключения гаджетов возьмите в руки книгу. Художественная литература особенно эффективна, так как переносит вас в другие миры, отвлекая от повседневных забот. Читайте до тех пор, пока не почувствуете непреодолимую сонливость.

Слушайте расслабляющие подкасты

Если чтение не ваше, попробуйте послушать подкасты, созданные специально для расслабления и погружения в сон. Например, "Get Sleepy" или "Sleep With Me" предлагают истории с мягкими голосами, способствующие успокоению ума. Некоторым помогает фоновый "розовый шум", который замедляет мозговые волны и способствует глубокому сну.

Освойте технику дыхания 4-7-8

Эта методика помогает быстро расслабиться и заснуть:

Закройте рот и вдыхайте через нос, считая до четырех. Задержите дыхание на семь секунд. Медленно выдыхайте через рот со звуком "вуш" в течение восьми секунд.

Повторите цикл четыре раза. Регулярная практика этой техники усилит ее эффективность.

Дополнительные советы для крепкого сна

Поддерживайте регулярный график сна : ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день.

: ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день. Создайте комфортную обстановку : темная, тихая и прохладная комната способствует лучшему сну.

: темная, тихая и прохладная комната способствует лучшему сну. Избегайте стимуляторов перед сном : ограничьте потребление кофеина и никотина во второй половине дня.

: ограничьте потребление кофеина и никотина во второй половине дня. Регулярно занимайтесь физической активностью: но не позднее, чем за несколько часов до сна.

Применяя эти рекомендации, вы сможете значительно улучшить качество своего сна и почувствовать себя бодрее и энергичнее каждый день.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.