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Простые техники для быстрого засыпания и непрерывного сна

2:37
Здоровье

Вы когда-нибудь лежали в постели, отчаянно пытаясь заснуть, но мысли о прошедшем дне не дают покоя? С возрастом многие из нас сталкиваются с трудностями засыпания и частыми пробуждениями ночью. Однако существуют проверенные методы, способные улучшить качество сна и помочь вам просыпаться отдохнувшими.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Создайте расслабляющий вечерний ритуал

Перед сном важно дать мозгу возможность успокоиться. Отключите все экраны за час до сна, чтобы уменьшить поток информации и снизить активность мозга. Найдите занятие, которое помогает вам расслабиться:

  • Прослушивание спокойной музыки
  • Легкие растяжки
  • Ведение дневника

Регулярная практика таких действий подготовит ваше тело и разум к отдыху.

Чтение перед сном

После отключения гаджетов возьмите в руки книгу. Художественная литература особенно эффективна, так как переносит вас в другие миры, отвлекая от повседневных забот. Читайте до тех пор, пока не почувствуете непреодолимую сонливость.

Слушайте расслабляющие подкасты

Если чтение не ваше, попробуйте послушать подкасты, созданные специально для расслабления и погружения в сон. Например, "Get Sleepy" или "Sleep With Me" предлагают истории с мягкими голосами, способствующие успокоению ума. Некоторым помогает фоновый "розовый шум", который замедляет мозговые волны и способствует глубокому сну.

Освойте технику дыхания 4-7-8

Эта методика помогает быстро расслабиться и заснуть:

  1. Закройте рот и вдыхайте через нос, считая до четырех.
  2. Задержите дыхание на семь секунд.
  3. Медленно выдыхайте через рот со звуком "вуш" в течение восьми секунд.

Повторите цикл четыре раза. Регулярная практика этой техники усилит ее эффективность.

Дополнительные советы для крепкого сна

  • Поддерживайте регулярный график сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день.
  • Создайте комфортную обстановку: темная, тихая и прохладная комната способствует лучшему сну.
  • Избегайте стимуляторов перед сном: ограничьте потребление кофеина и никотина во второй половине дня.
  • Регулярно занимайтесь физической активностью: но не позднее, чем за несколько часов до сна.

Применяя эти рекомендации, вы сможете значительно улучшить качество своего сна и почувствовать себя бодрее и энергичнее каждый день.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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