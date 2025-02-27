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Тает на глазах: когда потеря веса — тревожный звоночек, а не повод для радости

2:40
Здоровье

Если вес уходит без диет и тренировок, это может быть тревожным сигналом. Врачи считают патологическим, если за 6-12 месяцев человек теряет 5% своей массы тела без видимых причин. Особенно это опасно для пожилых людей, так как может указывать на серьёзное заболевание.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Возможные причины внезапного похудения

Психологические факторы

Эмоциональное состояние напрямую влияет на аппетит и метаболизм. Потеря веса может быть вызвана:

  • Депрессией: сниженный интерес к еде, апатия.
  • Тревожностью: повышенный уровень кортизола влияет на пищеварение.
  • Стрессовыми событиями: организм расходует больше энергии.
  • Нервной анорексией: расстройство пищевого поведения, приводящее к отказу от еды.

Физические заболевания

Некоторые болезни напрямую связаны с потерей веса:

  • Онкология: лейкемия, лимфомы, рак толстой кишки, поджелудочной железы, яичников.
  • Диабет 1 типа: организм не может эффективно использовать сахар для энергии.
  • Хронические болезни лёгких (ХОБЛ): ухудшенный аппетит, нехватка энергии.
  • Неврологические нарушения: болезнь Паркинсона, Альцгеймера, изменённый метаболизм.
  • Гипертиреоз: ускоренный обмен веществ из-за избытка гормонов щитовидной железы.
  • Аутоиммунные заболевания: волчанка, ревматоидный артрит, ухудшают усвоение питательных веществ.
  • Проблемы с зубами: сложность пережёвывания пищи снижает потребление калорий.
  • Инфекционные болезни: туберкулёз, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты вызывают повышенную нагрузку на организм.

Внешние факторы

Некоторые обстоятельства могут провоцировать похудение:

  • Возраст: у пожилых людей выше риск рака и хронических заболеваний.
  • Курение: никотин влияет на метаболизм и снижает аппетит.
  • Медикаменты: побочные эффекты некоторых лекарств мешают усвоению пищи или вызывают тошноту.

Когда нужно обращаться к врачу

  • Потеря 5% веса без видимых причин.
  • Слабость, усталость, головокружение.
  • Нарушение аппетита, боли в животе, тошнота.
  • Лихорадка, потливость, учащённый пульс, одышка.
  • Изменение работы кишечника (понос, запор).

Если ваш вес снижается без усилий, не игнорируйте этот сигнал организма. Обратитесь к специалисту, чтобы выявить возможные причины и избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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