Если вес уходит без диет и тренировок, это может быть тревожным сигналом. Врачи считают патологическим, если за 6-12 месяцев человек теряет 5% своей массы тела без видимых причин. Особенно это опасно для пожилых людей, так как может указывать на серьёзное заболевание.
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Весы
Возможные причины внезапного похудения
Психологические факторы
Эмоциональное состояние напрямую влияет на аппетит и метаболизм. Потеря веса может быть вызвана:
Депрессией: сниженный интерес к еде, апатия.
Тревожностью: повышенный уровень кортизола влияет на пищеварение.
Стрессовыми событиями: организм расходует больше энергии.
Нервной анорексией: расстройство пищевого поведения, приводящее к отказу от еды.
Физические заболевания
Некоторые болезни напрямую связаны с потерей веса:
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.