Тает на глазах: когда потеря веса — тревожный звоночек, а не повод для радости

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вес уходит без диет и тренировок, это может быть тревожным сигналом. Врачи считают патологическим, если за 6-12 месяцев человек теряет 5% своей массы тела без видимых причин. Особенно это опасно для пожилых людей, так как может указывать на серьёзное заболевание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

Возможные причины внезапного похудения

Психологические факторы

Эмоциональное состояние напрямую влияет на аппетит и метаболизм. Потеря веса может быть вызвана:

Депрессией: сниженный интерес к еде, апатия.

сниженный интерес к еде, апатия. Тревожностью: повышенный уровень кортизола влияет на пищеварение.

повышенный уровень кортизола влияет на пищеварение. Стрессовыми событиями: организм расходует больше энергии.

организм расходует больше энергии. Нервной анорексией: расстройство пищевого поведения, приводящее к отказу от еды.

Физические заболевания

Некоторые болезни напрямую связаны с потерей веса:

Онкология: лейкемия, лимфомы, рак толстой кишки, поджелудочной железы, яичников.

лейкемия, лимфомы, рак толстой кишки, поджелудочной железы, яичников. Диабет 1 типа: организм не может эффективно использовать сахар для энергии.

организм не может эффективно использовать сахар для энергии. Хронические болезни лёгких (ХОБЛ): ухудшенный аппетит, нехватка энергии.

ухудшенный аппетит, нехватка энергии. Неврологические нарушения: болезнь Паркинсона, Альцгеймера, изменённый метаболизм.

болезнь Паркинсона, Альцгеймера, изменённый метаболизм. Гипертиреоз: ускоренный обмен веществ из-за избытка гормонов щитовидной железы.

ускоренный обмен веществ из-за избытка гормонов щитовидной железы. Аутоиммунные заболевания: волчанка, ревматоидный артрит, ухудшают усвоение питательных веществ.

волчанка, ревматоидный артрит, ухудшают усвоение питательных веществ. Проблемы с зубами: сложность пережёвывания пищи снижает потребление калорий.

сложность пережёвывания пищи снижает потребление калорий. Инфекционные болезни: туберкулёз, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты вызывают повышенную нагрузку на организм.

Внешние факторы

Некоторые обстоятельства могут провоцировать похудение:

Возраст: у пожилых людей выше риск рака и хронических заболеваний.

у пожилых людей выше риск рака и хронических заболеваний. Курение: никотин влияет на метаболизм и снижает аппетит.

никотин влияет на метаболизм и снижает аппетит. Медикаменты: побочные эффекты некоторых лекарств мешают усвоению пищи или вызывают тошноту.

Когда нужно обращаться к врачу

Потеря 5% веса без видимых причин.

Слабость, усталость, головокружение.

Нарушение аппетита, боли в животе, тошнота.

Лихорадка, потливость, учащённый пульс, одышка.

Изменение работы кишечника (понос, запор).

Если ваш вес снижается без усилий, не игнорируйте этот сигнал организма. Обратитесь к специалисту, чтобы выявить возможные причины и избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

