Ваш иммунитет кричит о помощи: вот что скрывается за частыми простудами

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы замечаете, что стали болеть чаще обычного, причина может быть не только в смене сезонов или контакте с вирусами. Ослабленный иммунитет нередко связан с факторами, о которых многие даже не задумываются. Разбираемся, что скрывается за частыми простудами и как поддержать защитные силы организма.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Что может ослаблять иммунитет

Частые заболевания — это сигнал организма, который нельзя игнорировать. Вот основные неочевидные причины снижения иммунитета:

Хронический стресс: длительное нервное напряжение приводит к постоянному выбросу кортизола. Этот гормон в небольших количествах помогает организму справляться с нагрузками, но при хроническом стрессе он истощает иммунную систему. В результате человек становится более уязвимым перед вирусами и бактериями.

длительное нервное напряжение приводит к постоянному выбросу кортизола. Этот гормон в небольших количествах помогает организму справляться с нагрузками, но при хроническом стрессе он истощает иммунную систему. В результате человек становится более уязвимым перед вирусами и бактериями. Недостаток сна: во время сна организм восстанавливается, а иммунная система активирует защитные механизмы. Недосып снижает выработку цитокинов — белков, которые борются с инфекциями. Если спать меньше 6-7 часов в сутки, риск заболеть увеличивается.

во время сна организм восстанавливается, а иммунная система активирует защитные механизмы. Недосып снижает выработку цитокинов — белков, которые борются с инфекциями. Если спать меньше 6-7 часов в сутки, риск заболеть увеличивается. Дефицит витаминов и микроэлементов: витамин D, цинк, железо и витамин C играют важную роль в работе иммунитета. Их нехватка замедляет выработку иммунных клеток и ослабляет способность организма противостоять инфекциям.

витамин D, цинк, железо и витамин C играют важную роль в работе иммунитета. Их нехватка замедляет выработку иммунных клеток и ослабляет способность организма противостоять инфекциям. Скрытые хронические заболевания: болезни щитовидной железы, диабет и аутоиммунные расстройства могут незаметно подтачивать защитные силы организма. Если простуды случаются слишком часто, стоит проверить здоровье.

болезни щитовидной железы, диабет и аутоиммунные расстройства могут незаметно подтачивать защитные силы организма. Если простуды случаются слишком часто, стоит проверить здоровье. Дисбаланс кишечной микрофлоры: около 70% иммунных клеток находится в кишечнике. Если микрофлора нарушена из-за неправильного питания, стресса или антибиотиков, организм теряет важную линию защиты.

около 70% иммунных клеток находится в кишечнике. Если микрофлора нарушена из-за неправильного питания, стресса или антибиотиков, организм теряет важную линию защиты. Хроническое воспаление: долговременные воспалительные процессы, такие как синуситы, тонзиллиты или аллергические реакции, истощают иммунную систему, не позволяя ей эффективно бороться с новыми угрозами.

долговременные воспалительные процессы, такие как синуситы, тонзиллиты или аллергические реакции, истощают иммунную систему, не позволяя ей эффективно бороться с новыми угрозами. Воздействие токсинов: загрязнённая среда, работа с химикатами или злоупотребление бытовой химией могут перегружать иммунную систему, делая её менее эффективной.

загрязнённая среда, работа с химикатами или злоупотребление бытовой химией могут перегружать иммунную систему, делая её менее эффективной. Гигиена: недостаточная гигиена повышает риск заражения, но и чрезмерное использование антисептиков может ослаблять иммунитет. Организму важно сталкиваться с микробами, чтобы формировать естественную защиту.

Частые простуды — это не просто неприятность, а сигнал организма о проблемах с иммунитетом. Недостаток сна, хронический стресс, неправильное питание, воспалительные процессы и даже чрезмерное увлечение стерильностью могут негативно сказаться на здоровье. Разбираясь в причинах и корректируя образ жизни, можно значительно укрепить иммунную систему и снизить частоту заболеваний.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

