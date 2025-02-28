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Ваш иммунитет кричит о помощи: вот что скрывается за частыми простудами

3:04
Здоровье

Если вы замечаете, что стали болеть чаще обычного, причина может быть не только в смене сезонов или контакте с вирусами. Ослабленный иммунитет нередко связан с факторами, о которых многие даже не задумываются. Разбираемся, что скрывается за частыми простудами и как поддержать защитные силы организма.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Что может ослаблять иммунитет

Частые заболевания — это сигнал организма, который нельзя игнорировать. Вот основные неочевидные причины снижения иммунитета:

  • Хронический стресс: длительное нервное напряжение приводит к постоянному выбросу кортизола. Этот гормон в небольших количествах помогает организму справляться с нагрузками, но при хроническом стрессе он истощает иммунную систему. В результате человек становится более уязвимым перед вирусами и бактериями.
  • Недостаток сна: во время сна организм восстанавливается, а иммунная система активирует защитные механизмы. Недосып снижает выработку цитокинов — белков, которые борются с инфекциями. Если спать меньше 6-7 часов в сутки, риск заболеть увеличивается.
  • Дефицит витаминов и микроэлементов: витамин D, цинк, железо и витамин C играют важную роль в работе иммунитета. Их нехватка замедляет выработку иммунных клеток и ослабляет способность организма противостоять инфекциям.
  • Скрытые хронические заболевания: болезни щитовидной железы, диабет и аутоиммунные расстройства могут незаметно подтачивать защитные силы организма. Если простуды случаются слишком часто, стоит проверить здоровье.
  • Дисбаланс кишечной микрофлоры: около 70% иммунных клеток находится в кишечнике. Если микрофлора нарушена из-за неправильного питания, стресса или антибиотиков, организм теряет важную линию защиты.
  • Хроническое воспаление: долговременные воспалительные процессы, такие как синуситы, тонзиллиты или аллергические реакции, истощают иммунную систему, не позволяя ей эффективно бороться с новыми угрозами.
  • Воздействие токсинов: загрязнённая среда, работа с химикатами или злоупотребление бытовой химией могут перегружать иммунную систему, делая её менее эффективной.
  • Гигиена: недостаточная гигиена повышает риск заражения, но и чрезмерное использование антисептиков может ослаблять иммунитет. Организму важно сталкиваться с микробами, чтобы формировать естественную защиту.

Частые простуды — это не просто неприятность, а сигнал организма о проблемах с иммунитетом. Недостаток сна, хронический стресс, неправильное питание, воспалительные процессы и даже чрезмерное увлечение стерильностью могут негативно сказаться на здоровье. Разбираясь в причинах и корректируя образ жизни, можно значительно укрепить иммунную систему и снизить частоту заболеваний.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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