Женское здоровье под угрозой: какой анализ может спасти жизнь после 25 лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог медицинской компании "СберЗдоровье" Василиса Гончарук рассказала, что женщинам с 25-30 лет нужно регулярно сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

ВПЧ — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путём. По словам специалиста, есть вакцины для профилактики этого заболевания, защищающие от онкогенных типов вируса.

В России существует 2 препарата для профилактики ВПЧ: первый действует против 16 и 18 штаммов, а второй — против 6, 11, 16 и 18. Вакцинацию ими можно начинать с 9 лет.

Эксперт сообщила, что женщинам с 21 года необходимо раз в 3 года сдавать ПАП-тест или по другому мазок Папаниколау. А с 25-30 лет нужно дополнительно сдавать анализ на ВПЧ, тогда скрининг делается раз в 5 лет, если вирус не обнаружен.

Врач порекомендовала каждый год делать УЗИ органов малого таза и регулярно сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Помимо этого следует сдавать анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, пишет URA.RU.

"Если у женщины нет постоянного полового партнера, я рекомендую обследоваться хотя бы раз в год, так как многие ИППП на ранних стадиях протекают бессимптомно", — заявила эксперт.

Уточнения

Вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) — группа биологических препаратов, предназначенных для профилактики заболеваний, вызванных отдельными штаммами папилломавируса человека.

