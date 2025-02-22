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Подмосковье манит врачей: секретный рецепт привлечения медицинских кадров

1:54
Здоровье

Для того, чтобы привлечь в больницы квалифицированных специалистов, в Подмосковье действует несколько программ, например, "Приведи друга", "Земля врачам", "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

По словам главы региона Андрея Воробьёва, помимо этих мероприятий популярностью пользуется также система оплаты аренды за жилье. Ещё в конце прошлого года он пообещал расширить компенсацию и включить в эту программу заведующих отделений и заведующих ФАПов. И с 2025 года была введена новая, прогрессивная система компенсации аренды за жильё.

Уже сейчас можно говорить о положительных итогах программы "Приведи друга". В 2024 году по ней в больницы Подмосковья пришли работать 638 сотрудников, а за январь 2025 — около 70.

С 2024 года действует такая мера поддержки, как бюджетная ипотека. При её одобрении власти Подмосковья вносят 15% от стоимости жилья, а ставка снижается на 2%. Действует и "Социальная ипотека". Ещё одна популярная программа — "Земля врачам". Всего за время работы этой программы земельные участки были предоставлены почти 2,5 тысячам специалистов.

Для привлечения врачей в сельскую местность работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Помимо этого существует так называемая "губернаторская доплата", которую получают участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики.

В ряде районов действуют также местные льготы, например, единовременные выплаты, бесплатное посещение спортзалов и бассейнов и так далее, сообщают "Вести Подмосковья”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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