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Зелёный чай уступил лидерство: два напитка, которые оказались полезнее

2:21
Здоровье

Зелёный чай считался почти "эликсиром жизни", но недавние исследования изменили всё: оказалось, кофе и чёрный чай превосходят его по многим показателям пользы для здоровья. Неожиданно, правда?

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Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Кофе: новый лидер антиоксидантов

Долгие годы кофе воспринимали чуть ли не как вредную привычку, связанную с высоким давлением и болезнями сердца. Но исследование из Университета Осло полностью изменило взгляд на этот напиток. Оказалось, что кофе буквально переполнен антиоксидантами, которых в нём в 3-5 раз больше, чем в зелёном чае.

Антиоксиданты кофе:

  • Улучшают работу мозга и замедляют его старение
  • Укрепляют иммунитет и положительно влияют на кожу
  • Снижают риски рака

Только важно не злоупотреблять — 3-4 чашки в день вполне достаточно.

Почему чёрный чай недооценивают

Чёрный чай тоже оказался куда полезнее, чем думают многие. Исследования показали, что он лучше защищает сосуды от повреждений, чем зелёный чай, причём гораздо быстрее. Всё благодаря теафлавинам — уникальным антиоксидантам, образующимся при ферментации чая. Их нет в других продуктах, и именно они делают чёрный чай особенным.

Польза теафлавинов:

  • Борются с вирусами и бактериями.
  • Восстанавливают микрофлору кишечника.
  • Ускоряют сжигание жиров, помогая печени.
  • Полезны для сосудов и мозга, улучшая кровообращение и предотвращая нарушения.
  • К тому же в чёрном чае много витамина Р, укрепляющего сосуды и защищающего от ультрафиолета.

Когда зеленый чай всё же полезен

Не стоит полностью исключать зелёный чай из рациона. В нём есть:

  • В 10 раз больше витамина С, чем в чёрном чае (правда, витамин С есть много где).
  • Много катехинов, которые борются с воспалениями и снижают холестерин.
  • Умеренная доза кофеина, подходящая для вечера.

Но если нужна настоящая бодрость, кофе всё же безусловный лидер: в чашке кофе (240 мл) около 96 мг кофеина, в зелёном чае — всего 29 мг.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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