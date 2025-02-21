Зелёный чай уступил лидерство: два напитка, которые оказались полезнее

Зелёный чай считался почти "эликсиром жизни", но недавние исследования изменили всё: оказалось, кофе и чёрный чай превосходят его по многим показателям пользы для здоровья. Неожиданно, правда?
Долгие годы кофе воспринимали чуть ли не как вредную привычку, связанную с высоким давлением и болезнями сердца. Но исследование из Университета Осло полностью изменило взгляд на этот напиток. Оказалось, что кофе буквально переполнен антиоксидантами, которых в нём в 3-5 раз больше, чем в зелёном чае.
Только важно не злоупотреблять — 3-4 чашки в день вполне достаточно.
Чёрный чай тоже оказался куда полезнее, чем думают многие. Исследования показали, что он лучше защищает сосуды от повреждений, чем зелёный чай, причём гораздо быстрее. Всё благодаря теафлавинам — уникальным антиоксидантам, образующимся при ферментации чая. Их нет в других продуктах, и именно они делают чёрный чай особенным.
Не стоит полностью исключать зелёный чай из рациона. В нём есть:
Но если нужна настоящая бодрость, кофе всё же безусловный лидер: в чашке кофе (240 мл) около 96 мг кофеина, в зелёном чае — всего 29 мг.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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