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Эти действия после еды приводят к набору веса и болезням

2:52
Здоровье

Знаете ли вы, что некоторые привычки после еды вредят организму сильнее, чем неправильное питание? Оказывается, даже здоровый обед можно испортить неверными действиями. Что же ни в коем случае нельзя делать сразу после еды, чтобы не навредить себе?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Почему не стоит курить сразу после еды

Курение всегда вредно, но выкуренная сигарета после обеда особенно токсична. Учёные говорят, что одна сигарета сразу после еды по вредности приравнивается к десяти обычным! Это увеличивает риск проблем с пищеварением и лёгкими, нарушая кровоснабжение и обмен веществ.

Что делать:

  • Попробуйте отложить сигарету хотя бы на 30 минут.
  • Замените её жвачкой или травяным чаем.

Почему не стоит пить чай или кофе сразу после еды

Привычка пить чай сразу после еды кажется безобидной, но она может серьёзно навредить организму. Чай и кофе мешают усвоению железа, вызывают изжогу и замедляют пищеварение.

Что делать:

  • Подождите 30-40 минут перед чаем или кофе.
  • Отдавайте предпочтение травяным чаям (мятному или имбирному).

Почему нельзя заниматься спортом сразу после еды

Интенсивные физические нагрузки после еды — опасная ошибка. Организм тратит энергию на переваривание пищи, а нагрузка перенаправляет кровь к мышцам, вызывая спазмы, тошноту и вздутие.

Что делать:

  • Подождите 1-2 часа до тренировки.
  • Если хотите двигаться, совершите лёгкую 10-минутную прогулку.

Почему нельзя ложиться сразу после еды

Прилечь на диван после сытного обеда — заманчиво, но очень вредно. Горизонтальное положение замедляет пищеварение, провоцирует изжогу и может привести к набору веса.

Что делать:

  • Оставайтесь вертикально 2 часа после еды.
  • Сделайте небольшие домашние дела или лёгкую прогулку.

Почему не стоит сразу есть десерт после еды

Желание перекусить сладким сразу после еды — распространённая ошибка. Мозгу нужно около 20 минут, чтобы понять, что он уже насытился. Сладости сразу после еды приводят к перееданию и повышению уровня сахара в крови.

Что делать:

  • Подождите 20-30 минут, прежде чем съесть десерт.
  • Если хочется сладкого, выберите лёгкий перекус — орехи или тёмный шоколад.

Небольшие изменения — большие результаты

Вредные привычки могут портить даже самое правильное питание. Теперь вы знаете, что даже небольшие перемены в ваших привычках после еды способны улучшить здоровье и самочувствие. Заботьтесь о себе и делайте правильный выбор каждый день!

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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