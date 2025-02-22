Холестерин миф: почему пожилым полезно есть яйца каждый день

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему одни пожилые люди остаются активными и энергичными, а другие — с трудом передвигаются по квартире и вынуждены постоянно лечиться? Возможно, дело не только в возрасте, но и в рационе питания, а особенно в одном простом и доступном продукте — куриных яйцах. Они не просто полезны — они могут изменить жизнь к лучшему.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Яйца: простота и польза

Одно крупное варёное яйцо содержит всего 77 калорий, но при этом богато жизненно важными веществами: качественным белком, полезными жирами, витаминами A, B2, B12, B5, а также селеном, фосфором и незаменимыми аминокислотами. Эти компоненты улучшают зрение, укрепляют нервы и поддерживают мышцы.

Но главное — яйца уникальны по количеству лейцина, аминокислоты, ответственной за сохранение и рост мышц. Для пожилых людей это значит меньше потерь мышечной массы, которая с возрастом исчезает.

Не бойтесь холестерина

Часто яйца обвиняют в повышении уровня холестерина. Однако современные исследования развенчали этот миф. Если не злоупотреблять, яйца не вредят сердцу, а наоборот — укрепляют его. Людям старше 60 лет вполне безопасно есть 1-3 яйца в день, не опасаясь последствий для здоровья.

Как приготовить яйца с пользой

Для пожилых важно не просто есть яйца, но и правильно их готовить. Оптимальны мягкие способы: варка, паровая обработка или запекание. Такие блюда легче усваиваются и сохраняют максимум полезных веществ, важных для ослабленного организма.

С чем дополнить завтрак

Завтрак из яиц будет ещё полезнее, если добавить к нему цельнозерновой хлеб с творожным сыром и красной рыбой, ломтики авокадо или свежие овощи. Любители сладкого могут съесть немного ягод или фруктов. В любом случае такой завтрак — гарантия энергии на весь день.

Как выбрать яйца

Выбирайте яйца, проверяя дату сортировки и целостность скорлупы. Свежие яйца можно определить просто: опустите в воду — свежее пойдёт на дно, старое останется плавать. Храните их в холодильнике, но не в дверце, чтобы избежать перепадов температуры.

Яйца и физическая активность

Белок, содержащийся в яйцах, жизненно важен для пожилых. Его недостаток ускоряет потерю мышц и ухудшает здоровье. В сочетании с умеренной физической активностью, например, ежедневными прогулками, работой в саду или огороде, яйца помогают поддерживать организм в тонусе.

Не сомневайтесь, ешьте яйца разумно, следите за здоровьем и радуйтесь активной жизни!

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

