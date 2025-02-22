Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От нас скрывают правду: что на самом деле происходит с пляжами Анапы
Нельзя забирать котёнка раньше двух месяцев: секрет воспитания
Секрет идеального пищеварения: этот напиток стоит пить каждый день
Сорняки как кладезь: как превратить нежелательные растения в полезное удобрение
Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином
Хлеб в России подорожает: как производители объясняют рост цен
Один неверный жест — и кошка перестанет вам доверять! Узнайте, чего нельзя делать
Кастомизация или штраф? Эти изменения конструкции могут обойтись вам дорого
Врачи удивили: вот сколько шагов нужно делать на самом деле для здоровья — цифры вас поразят

Пшено без глютена: идеальный завтрак для детей и аллергиков

3:52
Здоровье

Вы уверены, что знаете, из чего делают пшенную кашу? Несмотря на созвучие с "пшеницей", пшено получают совсем из другой крупы — проса. Эта древнейшая зерновая культура спасала людей от голода еще 4000 лет назад в Китае. Сегодня просо выращивают более чем в 400 разновидностях по всему миру.

Пшенная каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша

Пшено — главный тренд 2023 года

Просо так важно для продовольственной безопасности планеты, что 2023 год был объявлен ООН "Международным годом проса". Эта крупа не только питательна, но и способна противостоять засухам и даже помогать в борьбе с глобальным потеплением.

Калорийность, БЖУ и Гликемический индекс

В 100 г сырого пшена более 350 ккал, но в готовой каше на воде всего около 90 ккал. Если же варить на молоке, калорийность возрастает до 120 ккал. Гликемический индекс (ГИ) зависит от способа приготовления: жидкая пшенка на воде имеет ГИ около 50, а густая молочная — выше 70.

Белки, жиры и углеводы в крупе распределяются так: 1:0,3:5,9. Это значит, что основную часть занимают углеводы (крахмал и декстрины), а белок хоть и уступает по количеству, но богат аминокислотами, включая незаменимые. В крупе есть также омега-3 и омега-6 жирные кислоты.

Витамины и минералы

В сыром виде пшено содержит много витаминов группы В, кремний, фосфор, железо, марганец, медь. После варки их количество уменьшается, но каша все равно остается ценным источником этих элементов, особенно кремния, необходимого для здоровья кожи, волос и костей.

Пшено также богато полифенолами (кверцетином, куркумином), которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Полезные свойства пшенной каши

  • Омолаживает сосуды и защищает от инфаркта
  • Помогает бороться с атеросклерозом, выводя холестерин
  • Регулирует уровень глюкозы в крови
  • Долго обеспечивает чувство сытости, что важно при похудении
  • Улучшает работу кишечника и помогает при запорах
  • Не содержит глютен

Польза для женщин, мужчин и детей

Пшенка — идеальный завтрак для женщин, следящих за фигурой, благодаря медленным углеводам и витаминам группы В, улучшающим состояние кожи и волос. Беременным и кормящим она поможет поддержать организм без риска аллергии.

Мужчинам пшенная каша подарит энергию, снизит риск инфаркта и улучшит работу ЖКТ. Детям она полезна из-за отсутствия глютена, гипоаллергенности и клетчатки, формирующей здоровую микрофлору кишечника.

Кому может навредить пшено

Пшенная каша не подойдет тем, у кого гастрит, панкреатит или индивидуальная непереносимость. Иногда она может вызывать запоры.

Как правильно выбрать и хранить пшено

Выбирайте однородную по цвету крупу без посторонних запахов и примесей. Дома пересыпьте пшено в стеклянную банку и храните в прохладном темном месте не более 8-10 месяцев.

Как вкусно сварить пшенную кашу

  • Крупу хорошо промойте
  • Варите на смеси воды и молока (1:1)
  • Для рассыпчатой каши берите жидкости в 2 раза больше крупы, для жидкой — в 4 раза
  • Варите 20-25 минут на медленном огне

Попробуйте приготовить пшенную кашу с тыквой или десертную версию на миндальном молоке с шоколадом, чтобы по-новому раскрыть вкус знакомой крупы.

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Обсудить
Сейчас читают
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
Как сделать ресницы в 2 раза гуще и длиннее: этот необычный способ нанесения туши творит чудеса
Красота и стиль
Как сделать ресницы в 2 раза гуще и длиннее: этот необычный способ нанесения туши творит чудеса Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Нельзя забирать котёнка раньше двух месяцев: секрет воспитания
Секрет идеального пищеварения: этот напиток стоит пить каждый день
Сорняки как кладезь: как превратить нежелательные растения в полезное удобрение
Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином
Хлеб в России подорожает: как производители объясняют рост цен
Один неверный жест — и кошка перестанет вам доверять! Узнайте, чего нельзя делать
Кастомизация или штраф? Эти изменения конструкции могут обойтись вам дорого
Врачи удивили: вот сколько шагов нужно делать на самом деле для здоровья — цифры вас поразят
Опасный тренд на переливание косметических тестеров: не только вред для здоровья, но и проблемы с законом
Рыба Судного дня замечена у тихоокеанского побережья Мексики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.