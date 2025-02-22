Пшено без глютена: идеальный завтрак для детей и аллергиков

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что знаете, из чего делают пшенную кашу? Несмотря на созвучие с "пшеницей", пшено получают совсем из другой крупы — проса. Эта древнейшая зерновая культура спасала людей от голода еще 4000 лет назад в Китае. Сегодня просо выращивают более чем в 400 разновидностях по всему миру.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшенная каша

Пшено — главный тренд 2023 года

Просо так важно для продовольственной безопасности планеты, что 2023 год был объявлен ООН "Международным годом проса". Эта крупа не только питательна, но и способна противостоять засухам и даже помогать в борьбе с глобальным потеплением.

Калорийность, БЖУ и Гликемический индекс

В 100 г сырого пшена более 350 ккал, но в готовой каше на воде всего около 90 ккал. Если же варить на молоке, калорийность возрастает до 120 ккал. Гликемический индекс (ГИ) зависит от способа приготовления: жидкая пшенка на воде имеет ГИ около 50, а густая молочная — выше 70.

Белки, жиры и углеводы в крупе распределяются так: 1:0,3:5,9. Это значит, что основную часть занимают углеводы (крахмал и декстрины), а белок хоть и уступает по количеству, но богат аминокислотами, включая незаменимые. В крупе есть также омега-3 и омега-6 жирные кислоты.

Витамины и минералы

В сыром виде пшено содержит много витаминов группы В, кремний, фосфор, железо, марганец, медь. После варки их количество уменьшается, но каша все равно остается ценным источником этих элементов, особенно кремния, необходимого для здоровья кожи, волос и костей.

Пшено также богато полифенолами (кверцетином, куркумином), которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Полезные свойства пшенной каши

Омолаживает сосуды и защищает от инфаркта

Помогает бороться с атеросклерозом, выводя холестерин

Регулирует уровень глюкозы в крови

Долго обеспечивает чувство сытости, что важно при похудении

Улучшает работу кишечника и помогает при запорах

Не содержит глютен

Польза для женщин, мужчин и детей

Пшенка — идеальный завтрак для женщин, следящих за фигурой, благодаря медленным углеводам и витаминам группы В, улучшающим состояние кожи и волос. Беременным и кормящим она поможет поддержать организм без риска аллергии.

Мужчинам пшенная каша подарит энергию, снизит риск инфаркта и улучшит работу ЖКТ. Детям она полезна из-за отсутствия глютена, гипоаллергенности и клетчатки, формирующей здоровую микрофлору кишечника.

Кому может навредить пшено

Пшенная каша не подойдет тем, у кого гастрит, панкреатит или индивидуальная непереносимость. Иногда она может вызывать запоры.

Как правильно выбрать и хранить пшено

Выбирайте однородную по цвету крупу без посторонних запахов и примесей. Дома пересыпьте пшено в стеклянную банку и храните в прохладном темном месте не более 8-10 месяцев.

Как вкусно сварить пшенную кашу

Крупу хорошо промойте

Варите на смеси воды и молока (1:1)

Для рассыпчатой каши берите жидкости в 2 раза больше крупы, для жидкой — в 4 раза

Варите 20-25 минут на медленном огне

Попробуйте приготовить пшенную кашу с тыквой или десертную версию на миндальном молоке с шоколадом, чтобы по-новому раскрыть вкус знакомой крупы.

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).

