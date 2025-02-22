Пшено без глютена: идеальный завтрак для детей и аллергиков

Вы уверены, что знаете, из чего делают пшенную кашу? Несмотря на созвучие с "пшеницей", пшено получают совсем из другой крупы — проса. Эта древнейшая зерновая культура спасала людей от голода еще 4000 лет назад в Китае. Сегодня просо выращивают более чем в 400 разновидностях по всему миру.
Просо так важно для продовольственной безопасности планеты, что 2023 год был объявлен ООН "Международным годом проса". Эта крупа не только питательна, но и способна противостоять засухам и даже помогать в борьбе с глобальным потеплением.
В 100 г сырого пшена более 350 ккал, но в готовой каше на воде всего около 90 ккал. Если же варить на молоке, калорийность возрастает до 120 ккал. Гликемический индекс (ГИ) зависит от способа приготовления: жидкая пшенка на воде имеет ГИ около 50, а густая молочная — выше 70.
Белки, жиры и углеводы в крупе распределяются так: 1:0,3:5,9. Это значит, что основную часть занимают углеводы (крахмал и декстрины), а белок хоть и уступает по количеству, но богат аминокислотами, включая незаменимые. В крупе есть также омега-3 и омега-6 жирные кислоты.
В сыром виде пшено содержит много витаминов группы В, кремний, фосфор, железо, марганец, медь. После варки их количество уменьшается, но каша все равно остается ценным источником этих элементов, особенно кремния, необходимого для здоровья кожи, волос и костей.
Пшено также богато полифенолами (кверцетином, куркумином), которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Пшенка — идеальный завтрак для женщин, следящих за фигурой, благодаря медленным углеводам и витаминам группы В, улучшающим состояние кожи и волос. Беременным и кормящим она поможет поддержать организм без риска аллергии.
Мужчинам пшенная каша подарит энергию, снизит риск инфаркта и улучшит работу ЖКТ. Детям она полезна из-за отсутствия глютена, гипоаллергенности и клетчатки, формирующей здоровую микрофлору кишечника.
Пшенная каша не подойдет тем, у кого гастрит, панкреатит или индивидуальная непереносимость. Иногда она может вызывать запоры.
Выбирайте однородную по цвету крупу без посторонних запахов и примесей. Дома пересыпьте пшено в стеклянную банку и храните в прохладном темном месте не более 8-10 месяцев.
Попробуйте приготовить пшенную кашу с тыквой или десертную версию на миндальном молоке с шоколадом, чтобы по-новому раскрыть вкус знакомой крупы.
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
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