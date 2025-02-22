Секрет идеального пищеварения: этот напиток стоит пить каждый день

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что ряженка может стать вашим секретным оружием для здоровья и красоты? Этот напиток с нежным карамельным вкусом уже давно считается уникальным кисломолочным продуктом, сочетающим в себе пользу и удовольствие. Но в чём именно её сила? Давайте разбираться.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ряженка

Чем ряженка отличается от других кисломолочных продуктов

Ряженка готовится из топлёного молока с добавлением термофильных бактерий, что придаёт ей мягкий вкус и особую текстуру. В отличие от кефира, ряженка не такая кислая и не имеет газированного эффекта, зато она богаче по вкусу и легче усваивается организмом.

Главные полезные свойства ряженки:

1. Улучшает пищеварение. Благодаря пробиотикам и витаминам группы B, ряженка нормализует микрофлору кишечника, улучшает переваривание пищи и предотвращает запоры. Особенно полезно выпить стакан ряженки после переедания — желудок скажет вам спасибо.

2. Укрепляет иммунитет. Ряженка — настоящий витаминный коктейль (A, B, C, E, PP), который помогает организму противостоять вирусам и стрессам. Магний улучшает сон, а бета-каротин и витамин С активизируют защитные силы организма.

3. Укрепляет кости. Всего один стакан ряженки покрывает четверть дневной нормы кальция и пятую часть фосфора, что укрепляет кости и зубы. Витамин D улучшает усвоение кальция, снижая риск остеопороза и переломов.

4. Помогает контролировать вес. Ряженка богата белком и пробиотиками, которые ускоряют обмен веществ и способствуют усвоению полезных веществ. Она отлично заменит перекус, насытит организм и не даст переесть, а также поможет снизить уровень "плохого" холестерина.

5. Предупреждает диабет. Пробиотики в ряженке улучшают чувствительность к инсулину, нормализуют обмен глюкозы и уменьшают риск развития диабета II типа. Это важная поддержка для тех, кто заботится о здоровье.

Чем ряженка полезна для пожилых

У пожилых людей ряженка снижает риск остеопороза, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение. Белок в её составе поддерживает энергию и сытость, а пробиотики защищают кишечник от воспалений.

Сколько ряженки можно пить в день

Один-два стакана ряженки в день — оптимальная норма для большинства людей. Но помните: если у вас повышенная кислотность, панкреатит или язва в стадии обострения, стоит проконсультироваться с врачом.

Добавляйте ряженку в свой рацион, чтобы поддержать здоровье, укрепить иммунитет и наслаждаться её неповторимым вкусом!

Уточнения

Ря́женка — кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топлёного молока молочнокислым брожением.

