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Чай с этим корнем спасает от простуды: секретная сила известной пряности

3:13
Здоровье

Имбирь сегодня знаком каждому, но мало кто знает, что когда-то он ценился на вес золота, а имбирный корень даже использовали как валюту. Удивительно, не правда ли?

имбирь
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь

Откуда взялся имбирь

Имбирь происходит из Южной Азии. Он похож на камыш и относится к семейству имбирных наряду с куркумой и кардамоном. Именно корень растения стал знаменитой пряностью, которую сегодня можно найти в любом супермаркете. В древнеиндийском эпосе "Рамаяна" его называли "рогатым корнем".

После Индии растение полюбили китайцы. Они добавляли его в еду и даже клали в могилы, веря, что он защитит умерших от злых духов. Затем арабские торговцы принесли имбирь в Европу, убеждая всех, что корень растёт на краю земли и охраняется драконами.

Почему имбирь так полезен

Имбирь богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и ускоряют выздоровление. Особенно эффективен он при простуде: гингерол, цитрал и эвкалиптол снижают жар и борются с воспалением. Также он облегчает кашель и насморк.

Корень полезен и для пищеварения: он увеличивает выделение слюны и желудочного сока, облегчает изжогу и вздутие живота. Имбирь снимает тошноту, поэтому его советуют беременным и пациентам на химиотерапии.

Недавние исследования показали, что имбирь помогает разжижать кровь, снижать давление и защищать сердце от болезней. Он также полезен тем, кто хочет похудеть: снижает сахар в крови, помогает расщеплять жиры и продлевает чувство сытости.

Кто должен быть осторожен

Но имбирь не всегда полезен. При гастрите, язве или болезнях поджелудочной железы от него лучше отказаться. С осторожностью стоит есть имбирь людям с проблемами сердца, ведь он снижает свертываемость крови. По этой же причине он противопоказан женщинам на поздних сроках беременности.

Здоровым людям также не стоит перебарщивать с имбирем, чтобы не получить изжогу или проблемы с желудком.

Как выбрать и хранить

Покупая имбирь, выбирайте гладкий, светлый корень без плесени и повреждений. Храните его в холодильнике, завернув в пленку. Так он дольше сохранит свои свойства.

Имбирь на кухне: рецепты и идеи

Самый популярный напиток — чай с имбирем. Нарежьте корень, залейте кипятком, добавьте лимон и мёд. Можно также добавить специи: кардамон, корицу или гвоздику.

Имбирь отлично подходит для крем-супов. Например, из моркови, лука, чеснока и сливок. Запеките овощи, взбейте в блендере, добавьте сливки и получите вкусное блюдо.

Сушеный имбирь острее и подходит для мяса, рыбы и овощей. Добавив его в маринад для шашлыка, вы получите очень нежное мясо.

Теперь вы знаете, почему имбирь — это не просто пряность, а настоящий природный лекарь и кулинарный помощник!

Уточнения

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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