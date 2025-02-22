Творог каждый день: польза или скрытая угроза

А что будет, если есть творог каждый день? Продукт, который славится своей пользой, может оказаться не так безобиден, если употреблять его без меры. Разбираемся вместе!
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог
Чем полезен творог
С возрастом кости теряют кальций, становятся хрупкими, что повышает риск переломов. Особенно опасен перелом шейки бедра у пожилых людей. Творог — отличный источник кальция и других важных витаминов и минералов.
Но его польза выходит далеко за рамки укрепления костей:
Желудочно-кишечный тракт: молочнокислые бактерии нормализуют работу кишечника. При проблемах с ЖКТ лучше есть творог в виде запеканок, сырников или вареников.
Нервная система и надпочечники: триптофан в твороге борется с тревожностью, депрессией и бессонницей.
Суставы: в нём нет пуринов, поэтому он безопасен при артрите или бурсите.
Щитовидка: селен в твороге снижает окислительный стресс. Контроль веса: богат белком, низкокалориен, даёт чувство сытости и улучшает обмен веществ.
С какими продуктами сочетать творог
С возрастом многие хуже переносят лактозу, поэтому творог становится отличной альтернативой молоку. Важно правильно его комбинировать:
Фрукты: яблоки, бананы, клубника. Получается вкусный и полезный десерт.
Мёд: добавлять понемногу для сладости.
Овощи: огурцы, капуста, перец, помидоры — с зеленью и маслом получается питательный салат.
Сметана: идеально сочетается с творогом, удваивая его пользу.
Орехи: помогают кальцию лучше усваиваться.
С чем нельзя сочетать творог
Не все сочетания с творогом полезны. В нём много казеина, который плохо сочетается с тяжёлой пищей:
Яйца: вместе перегружают организм.
Мясо и рыба: сложно перевариваются с творогом, вызывая тяжесть и газы.
Кофе и чай: дубильные вещества мешают усвоению кальция.
Молоко: избыток молочного белка.
Сахар: увеличивает калорийность и ухудшает усвоение кальция.
Что будет, если есть творог ежедневно
Некоторые специалисты предупреждают, что переедание творога может негативно сказаться на почках из-за обилия белка. Однако прямых доказательств этого нет. Лучше всего соблюдать умеренность.
Диетологи советуют не более 200 г творога в день, 2-3 раза в неделю.
Уточнения
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета.