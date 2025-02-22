Творог каждый день: польза или скрытая угроза

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

А что будет, если есть творог каждый день? Продукт, который славится своей пользой, может оказаться не так безобиден, если употреблять его без меры. Разбираемся вместе!

Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Чем полезен творог

С возрастом кости теряют кальций, становятся хрупкими, что повышает риск переломов. Особенно опасен перелом шейки бедра у пожилых людей. Творог — отличный источник кальция и других важных витаминов и минералов.

Но его польза выходит далеко за рамки укрепления костей:

Желудочно-кишечный тракт: молочнокислые бактерии нормализуют работу кишечника. При проблемах с ЖКТ лучше есть творог в виде запеканок, сырников или вареников.

молочнокислые бактерии нормализуют работу кишечника. При проблемах с ЖКТ лучше есть творог в виде запеканок, сырников или вареников. Нервная система и надпочечники: триптофан в твороге борется с тревожностью, депрессией и бессонницей.

триптофан в твороге борется с тревожностью, депрессией и бессонницей. Суставы: в нём нет пуринов, поэтому он безопасен при артрите или бурсите.

в нём нет пуринов, поэтому он безопасен при артрите или бурсите. Щитовидка: селен в твороге снижает окислительный стресс.

Контроль веса: богат белком, низкокалориен, даёт чувство сытости и улучшает обмен веществ.

С какими продуктами сочетать творог

С возрастом многие хуже переносят лактозу, поэтому творог становится отличной альтернативой молоку. Важно правильно его комбинировать:

Фрукты: яблоки, бананы, клубника. Получается вкусный и полезный десерт.

яблоки, бананы, клубника. Получается вкусный и полезный десерт. Мёд: добавлять понемногу для сладости.

добавлять понемногу для сладости. Овощи: огурцы, капуста, перец, помидоры — с зеленью и маслом получается питательный салат.

огурцы, капуста, перец, помидоры — с зеленью и маслом получается питательный салат. Сметана: идеально сочетается с творогом, удваивая его пользу.

идеально сочетается с творогом, удваивая его пользу. Орехи: помогают кальцию лучше усваиваться.

С чем нельзя сочетать творог

Не все сочетания с творогом полезны. В нём много казеина, который плохо сочетается с тяжёлой пищей:

Яйца: вместе перегружают организм.

вместе перегружают организм. Мясо и рыба: сложно перевариваются с творогом, вызывая тяжесть и газы.

сложно перевариваются с творогом, вызывая тяжесть и газы. Кофе и чай: дубильные вещества мешают усвоению кальция.

дубильные вещества мешают усвоению кальция. Молоко: избыток молочного белка.

избыток молочного белка. Сахар: увеличивает калорийность и ухудшает усвоение кальция.

Что будет, если есть творог ежедневно

Некоторые специалисты предупреждают, что переедание творога может негативно сказаться на почках из-за обилия белка. Однако прямых доказательств этого нет. Лучше всего соблюдать умеренность.

Диетологи советуют не более 200 г творога в день, 2-3 раза в неделю.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета.

