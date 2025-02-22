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Этот фрукт может вызвать язву: когда полезное становится опасным

2:51
Здоровье

Знаете ли вы, что лимон, популярный и полезный фрукт, который мы добавляем в чай и салаты, может таить в себе скрытые опасности? Несмотря на его невероятные полезные свойства, связанные с высоким содержанием витамина С и антиоксидантов, лимон может привести к серьезным последствиям, если употреблять его в избыточных количествах.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Чем полезен лимон

Средний лимон содержит почти половину дневной нормы витамина С, необходимого взрослому человеку. В нем также практически нет калорий, зато есть фолиевая кислота и калий, которые необходимы организму. Витамин С укрепляет иммунитет, активизируя выработку лейкоцитов и защищая организм от вирусов и свободных радикалов.

Однако, как и многие другие полезные продукты, лимон не лишен недостатков.

Негативные последствия от чрезмерного употребления лимона
Проблемы с пищеварением
Если вы часто пьете много лимонного сока, желудок может не справляться с большим количеством кислоты, что приведет к боли и нарушению работы кишечника.

Повреждение зубов и полости рта

Лимонный сок содержит кислоты, которые могут повредить зубную эмаль, вызвать воспаление десен, кариес и даже потерю зубной ткани.

Рефлюкс и изжога

Из-за высокой кислотности лимон может ослабить мышцу, отделяющую желудок от пищевода, что приводит к изжоге и боли в груди.

Язвы желудка

Большое количество лимонной кислоты усиливает выработку желудочного сока, повреждая стенки желудка и приводя к язвам.

Камни в почках

Кожура лимона богата оксалатами, которые могут кристаллизоваться в организме и приводить к образованию камней в почках.

Избыточное усвоение железа

Лимон усиливает усвоение железа, и в больших количествах это может вызвать гемохроматоз — избыток железа в организме.

Частое мочеиспускание

Витамин С в лимоне действует как диуретик. Чрезмерное его потребление может привести к частым позывам в туалет.

Мигрени и головные боли

Тирамин в лимоне может вызвать острую мигрень и хронические головные боли.

Солнечные ожоги

Нанося лимонный сок на кожу, вы рискуете получить сильный солнечный ожог, особенно если у вас светлая кожа.

Повреждение волос

Частое использование лимона для волос сушит кожу головы, делает волосы ломкими и способствует их выпадению.

Важно помнить: в умеренных количествах лимон принесет пользу, но злоупотреблять им не стоит. Если чувствуете дискомфорт после употребления лимона, стоит ограничить его количество и обратиться к врачу при необходимости.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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