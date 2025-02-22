Хлеб стал вредным: неожиданный секрет современного производства

Вы задумывались, почему хлеб, который ели наши бабушки, считался полезным, а современный вызывает столько споров? Сегодня хлеб уже не тот, и стоит узнать, почему.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хлеб

Почему изменился хлеб

За последние десятилетия пищевая промышленность сильно изменила пшеницу и рожь. Зерновые культуры теперь содержат гораздо больше глютена, ведь это экономически выгодно: чем больше глютена, тем пышнее хлеб. Но это имеет оборотную сторону — глютен раздражает кишечник и может провоцировать воспаления. Более того, производители добавляют в хлеб чистый глютен, что ещё больше усложняет его переваривание.

Почему магазинный хлеб опасен

Покупая хлеб в магазине, вы рискуете получить продукт с высоким содержанием сахара. Обычно сахар идет сразу после муки в списке ингредиентов. Помимо вредных углеводов, это создает нагрузку на поджелудочную железу и может привести к серьёзным проблемам с пищеварением: застою желчи, появлению полипов и даже камней в желчном пузыре.

Черный или белый: есть ли разница

Часто можно услышать, что черный хлеб полезнее белого. Это отчасти верно: ржаная мука богаче полезными веществами. Однако и ржаной, и белый хлеб одинаково богаты глютеном и содержат много рафинированных углеводов с высоким гликемическим индексом. Это означает, что после употребления такого хлеба резко поднимается уровень сахара в крови, что со временем может привести к инсулинорезистентности и другим проблемам.

Почему хлеб вреден даже уткам

Любопытный факт: хлеб, особенно белый, может быть смертельно опасен для уток. Глютен буквально "склеивает" их кишечник, вызывая непроходимость. Если хлеб вреден для уток, то насколько он безопасен для нас?

Стоит ли полностью отказаться от хлеба

Отказаться от хлеба стоит, если у вас проблемы с пищеварением или глютеном. Но если таких проблем нет, умеренное потребление домашнего ржаного хлеба на закваске не принесет большого вреда. Тем не менее, полезнее заменить хлеб цельными злаками: гречкой, киноа или бурым рисом. Они не вызывают резких скачков сахара и улучшают работу ЖКТ.

Французы и итальянцы: миф о хлебе

Многие уверены, что французы и итальянцы ежедневно едят хлеб и не болеют. Но на самом деле в этих странах растет число людей с целиакией — непереносимостью глютена. Те же итальянцы, которые придерживаются средиземноморской диеты с овощами и рыбой, действительно здоровее любителей хлеба и пасты.

Какие альтернативы хлебу

Лучшие альтернативы хлебу — это гречка, киноа и бурый рис. Эти продукты богаты питательными веществами, не вредят здоровью и помогают нормализовать работу пищеварительной системы.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

