Формула бодрости действительно существует: как просыпаться полным сил?

Врачи подтвердили, что "формула бодрости" действительно работает. Чтобы просыпаться полным сил нужно рассчитывать 90-минутные циклы сна.
Так, если будильник прервет один из циклов, можно пропустить наиболее восстанавливающую фазу сна. Оказывается, чтобы хорошенько выспаться, нужно отсчитывать каждый цикл — 90 минут. Но стоит учитывать и время засыпания — 15 минут.
"Если вам нужно быть на работе в 7 утра. Просто вычтите из этого времени 5 или 6 циклов сна и определите идеальное время отхода ко сну — 21:45 или 23:15", — рекомендуют исследователи.
Также рассчитать идеальное время засыпания можно через приложения, пишет KP. RU.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?