Формула бодрости действительно существует: как просыпаться полным сил?

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи подтвердили, что "формула бодрости" действительно работает. Чтобы просыпаться полным сил нужно рассчитывать 90-минутные циклы сна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

Так, если будильник прервет один из циклов, можно пропустить наиболее восстанавливающую фазу сна. Оказывается, чтобы хорошенько выспаться, нужно отсчитывать каждый цикл — 90 минут. Но стоит учитывать и время засыпания — 15 минут.

"Если вам нужно быть на работе в 7 утра. Просто вычтите из этого времени 5 или 6 циклов сна и определите идеальное время отхода ко сну — 21:45 или 23:15", — рекомендуют исследователи.

Также рассчитать идеальное время засыпания можно через приложения, пишет KP. RU.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

