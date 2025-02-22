Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Могут ли Илон Маск и США отключить Старлинк над Украиной?
Это не сценарий фильма ужасов, а реальная жизнь пауков в Ирландии
Расскажет Трампу? Кир Стармер планирует огласить сроки повышения военных расходов
Корректировки в течение года: платежи за коммуналку значительно вырастут
Здоровые привычки сами к вам прилипнут: сколько на это нужно времени?
На дорогах Бразилии появился настоящий зверь: вот чем хорош новый байк Shotgun 650 2026
Красный джемпер творит магию: один штрих — и вы королева вечера. Раскрываем секреты стилистов
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт

Очищение организма за копейки: почему свекла круче дорогих добавок

3:04
Здоровье

Вы знали, что свекла — один из лучших продуктов для очищения организма? Этот скромный овощ скрывает удивительные свойства, способные поддержать здоровье от кишечника до сердца.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Почему свекла так полезна

Свекла — настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Но главная её сила — в уникальном веществе под названием бетаин. Он нормализует давление, укрепляет сердце и даже снимает воспаления. Не менее важен и пектин, который регулирует холестерин и защищает сосуды от атеросклероза.

Пищевая ценность

Сырая свекла (на 100 г):

  • Калории: 43 ккал
  • Белки: 1,6 г
  • Жиры: 0,1 г
  • Углеводы: 9,6 г
  • Клетчатка: 2,8 г

Варёная свекла:

  • Калории: 49 ккал
  • Белки: 1,7 г
  • Жиры: 0,1 г
  • Углеводы: 10 г
  • Клетчатка: 2,0 г

Суточная норма: от 50 до 200 г, но при активном образе жизни допустимо до 300 г.

При каких болезнях свекла незаменима

  • Гипертония: снижает давление благодаря бетаину.
  • Запоры: клетчатка стимулирует кишечник.
  • Анемия: высокое содержание железа.
  • Печень: выводит токсины.
  • Ожирение: низкокалорийна, помогает контролировать вес.
  • Атеросклероз: очищает сосуды.

Однако диабетикам следует быть осторожными с варёной свеклой из-за высокого гликемического индекса.

Кому свекла противопоказана

Избегать свеклу следует при:

  • гастрите и язве (повышает кислотность)
  • мочекаменной болезни (риски камней)
  • диарее и раздражённом кишечнике
  • сахарном диабете II типа (особенно варёную)
  • гипотонии (снижает давление)

Как выбрать самую вкусную свеклу

  • Размер: средний (6-10 см).
  • Форма: круглая, без трещин.
  • Кожура: гладкая, тёмно-бордовая.
  • Цвет на срезе: ярко-красный, без белых прожилок.
  • Лучшие сорта: "Бордо", "Детройт", "Красный шар".

Правила хранения

  • В холодильнике: до 1 месяца.
  • В подвале: до 5 месяцев.
  • Заморозка: до 1 года.
  • В песке: до 6 месяцев.

Важно: не мыть перед хранением и не держать рядом с яблоками.

Советы по приготовлению

Свеклу лучше есть сырой или слегка недоваренной, чтобы сохранить максимум пользы. Усвоение жирорастворимых витаминов улучшит добавление небольшого количества масла или орехов.

Свекла — сильный антиоксидант, богатый клетчаткой и микроэлементами. Особенно полезна её ботва — не выбрасывайте её! Свекла очищает кишечник, не влияет на вес и улучшает пищеварение.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться
Красота и стиль
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Последние материалы
Расскажет Трампу? Кир Стармер планирует огласить сроки повышения военных расходов
Корректировки в течение года: платежи за коммуналку значительно вырастут
Здоровые привычки сами к вам прилипнут: сколько на это нужно времени?
На дорогах Бразилии появился настоящий зверь: вот чем хорош новый байк Shotgun 650 2026
Красный джемпер творит магию: один штрих — и вы королева вечера. Раскрываем секреты стилистов
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт
Сон в знойную ночь: 5 способов охладить комнату и хорошо выспаться
Стоит ли стерилизовать кошку? Разбираем плюсы, минусы и возможные риски
Фанаты в недоумении: зачем Клуни отказался от роскошной жизни?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.