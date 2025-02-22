Очищение организма за копейки: почему свекла круче дорогих добавок

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что свекла — один из лучших продуктов для очищения организма? Этот скромный овощ скрывает удивительные свойства, способные поддержать здоровье от кишечника до сердца.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Почему свекла так полезна

Свекла — настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Но главная её сила — в уникальном веществе под названием бетаин. Он нормализует давление, укрепляет сердце и даже снимает воспаления. Не менее важен и пектин, который регулирует холестерин и защищает сосуды от атеросклероза.

Пищевая ценность

Сырая свекла (на 100 г):

Калории: 43 ккал

Белки: 1,6 г

Жиры: 0,1 г

Углеводы: 9,6 г

Клетчатка: 2,8 г

Варёная свекла:

Калории: 49 ккал

Белки: 1,7 г

Жиры: 0,1 г

Углеводы: 10 г

Клетчатка: 2,0 г

Суточная норма: от 50 до 200 г, но при активном образе жизни допустимо до 300 г.

При каких болезнях свекла незаменима

Гипертония: снижает давление благодаря бетаину.

снижает давление благодаря бетаину. Запоры: клетчатка стимулирует кишечник.

клетчатка стимулирует кишечник. Анемия: высокое содержание железа.

высокое содержание железа. Печень: выводит токсины.

выводит токсины. Ожирение: низкокалорийна, помогает контролировать вес.

низкокалорийна, помогает контролировать вес. Атеросклероз: очищает сосуды.

Однако диабетикам следует быть осторожными с варёной свеклой из-за высокого гликемического индекса.

Кому свекла противопоказана

Избегать свеклу следует при:

гастрите и язве (повышает кислотность)

мочекаменной болезни (риски камней)

диарее и раздражённом кишечнике

сахарном диабете II типа (особенно варёную)

гипотонии (снижает давление)

Как выбрать самую вкусную свеклу

Размер: средний (6-10 см).

Форма: круглая, без трещин.

Кожура: гладкая, тёмно-бордовая.

Цвет на срезе: ярко-красный, без белых прожилок.

Лучшие сорта: "Бордо", "Детройт", "Красный шар".

Правила хранения

В холодильнике: до 1 месяца.

В подвале: до 5 месяцев.

Заморозка: до 1 года.

В песке: до 6 месяцев.

Важно: не мыть перед хранением и не держать рядом с яблоками.

Советы по приготовлению

Свеклу лучше есть сырой или слегка недоваренной, чтобы сохранить максимум пользы. Усвоение жирорастворимых витаминов улучшит добавление небольшого количества масла или орехов.

Свекла — сильный антиоксидант, богатый клетчаткой и микроэлементами. Особенно полезна её ботва — не выбрасывайте её! Свекла очищает кишечник, не влияет на вес и улучшает пищеварение.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

