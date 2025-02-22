Очищение организма за копейки: почему свекла круче дорогих добавок

Вы знали, что свекла — один из лучших продуктов для очищения организма? Этот скромный овощ скрывает удивительные свойства, способные поддержать здоровье от кишечника до сердца.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла
Почему свекла так полезна
Свекла — настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Но главная её сила — в уникальном веществе под названием бетаин. Он нормализует давление, укрепляет сердце и даже снимает воспаления. Не менее важен и пектин, который регулирует холестерин и защищает сосуды от атеросклероза.
Пищевая ценность
Сырая свекла (на 100 г):
Калории: 43 ккал
Белки: 1,6 г
Жиры: 0,1 г
Углеводы: 9,6 г
Клетчатка: 2,8 г
Варёная свекла:
Калории: 49 ккал
Белки: 1,7 г
Жиры: 0,1 г
Углеводы: 10 г
Клетчатка: 2,0 г
Суточная норма: от 50 до 200 г, но при активном образе жизни допустимо до 300 г.
При каких болезнях свекла незаменима
Гипертония: снижает давление благодаря бетаину.
Запоры: клетчатка стимулирует кишечник.
Анемия: высокое содержание железа.
Печень: выводит токсины.
Ожирение: низкокалорийна, помогает контролировать вес.
Атеросклероз: очищает сосуды.
Однако диабетикам следует быть осторожными с варёной свеклой из-за высокого гликемического индекса.
Кому свекла противопоказана
Избегать свеклу следует при:
гастрите и язве (повышает кислотность)
мочекаменной болезни (риски камней)
диарее и раздражённом кишечнике
сахарном диабете II типа (особенно варёную)
гипотонии (снижает давление)
Как выбрать самую вкусную свеклу
Размер: средний (6-10 см).
Форма: круглая, без трещин.
Кожура: гладкая, тёмно-бордовая.
Цвет на срезе: ярко-красный, без белых прожилок.
Лучшие сорта: "Бордо", "Детройт", "Красный шар".
Правила хранения
В холодильнике: до 1 месяца.
В подвале: до 5 месяцев.
Заморозка: до 1 года.
В песке: до 6 месяцев.
Важно: не мыть перед хранением и не держать рядом с яблоками.
Советы по приготовлению
Свеклу лучше есть сырой или слегка недоваренной, чтобы сохранить максимум пользы. Усвоение жирорастворимых витаминов улучшит добавление небольшого количества масла или орехов.
Свекла — сильный антиоксидант, богатый клетчаткой и микроэлементами. Особенно полезна её ботва — не выбрасывайте её! Свекла очищает кишечник, не влияет на вес и улучшает пищеварение.
Уточнения
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.