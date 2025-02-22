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Вкусно, но опасно: какое мясо разрушает ваши органы

2:29
Здоровье

Вы уверены, что любимое вами мясо не разрушает вашу печень и почки? Мы привыкли думать, что мясо — ценный источник белка и витаминов. Однако некоторые его виды могут нанести организму серьёзный ущерб.

Живот
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Живот

Почему страдают печень и почки

Печень — главный фильтр организма, очищающий кровь от вредных веществ и перерабатывающий жиры и углеводы. Почки выводят избыток жидкости и соли. Но при чрезмерной нагрузке эти органы могут дать сбой, что приведёт к серьёзным проблемам.

Оказывается, одни из самых "тяжёлых" продуктов для печени и почек — это мясные блюда, особенно если они неправильно приготовлены или содержат много вредных добавок.

Какие виды мяса самые опасные

Жирное красное мясо

Говядина, свинина и баранина богаты насыщенными жирами. При неправильной жарке такие блюда способствуют ожирению печени и повышают холестерин.

Копчёности и колбасы

Бекон, сосиски и другие копчёности содержат нитраты и огромное количество соли. Нитраты превращаются в токсичные нитрозамины, а соль перегружает почки, повышая давление.

Жареное мясо

Жареная хрустящая корочка — вкусно, но опасно. При жарке на высокой температуре выделяются канцерогены и токсины, которые приходится перерабатывать печени.

Субпродукты (печень и др.)

Печень животных может содержать токсины, если животное получало некачественный корм или антибиотики. Это увеличивает нагрузку на человеческую печень.

Фастфуд

Мясные бургеры, наггетсы переполнены трансжирами, солью и химическими добавками. Почки и печень буквально страдают после таких "лакомств".

Как защитить себя от вредного влияния мяса

  • Ограничьте жирное и обработанное мясо, добавьте в рацион рыбу, курицу и яйца.
  • Пейте больше воды — она помогает почкам выводить токсины.
  • Увеличьте потребление овощей и зелени (брокколи, шпинат, свёкла).
  • Избегайте алкоголя во время мясных блюд.
  • Отдавайте предпочтение органическим продуктам без гормонов и антибиотиков.

Здоровье в ваших руках — выбирайте мясо с умом, и ваш организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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