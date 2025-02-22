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Эти орехи сжигают жир и сохраняют молодость: узнайте, как правильно есть

3:07
Здоровье

Вы думали, что грецкие орехи пришли к нам из Греции? Ошибаетесь! Их настоящая родина — Северная Индия, откуда эти удивительные плоды распространились по Центральной Азии и Балканам. В XVI-XVII веках орехи впервые появились на Руси под названием "волошские", поскольку их привозили из Валахии, современной южной Румынии. Лишь к концу XIX века в русском языке утвердилось название "грецкий орех".

Орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орехи

Сегодня грецкий орех знаменит не только своей историей, но и огромной пользой для здоровья.

Почему грецкий орех — настоящий суперфуд

В грецких орехах антиоксидантов вдвое больше, чем в любых других орехах. Их сила превосходит действие витамина Е в 2-15 раз. Они защищают клетки от повреждений, предотвращают болезни и способствуют молодости кожи.

Важные преимущества грецких орехов

  • Память и мозг: омега-3 и Омега-6 кислоты в орехах улучшают память, концентрацию и моторику.
  • Энергия и настроение: орехи богаты витаминами группы В, которые придают силы, улучшают настроение и помогают справиться с депрессией.
  • Здоровье сердца: исследования подтверждают, что регулярное употребление грецких орехов снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Мужское здоровье: всего горсть орехов в день улучшает качество сперматозоидов и их подвижность.
  • Красивая кожа, волосы и ногти: витамины Е и B7 (биотин) обеспечивают здоровье кожи, волос и ногтей.
  • Контроль веса: белки, клетчатка и полезные жиры в орехах дают долгое ощущение сытости и помогают контролировать вес.

Кому грецкие орехи могут навредить

Несмотря на пользу, есть ограничения:

  • Высокая калорийность может привести к набору веса при чрезмерном употреблении.
  • Возможны аллергические реакции и проблемы с пищеварением.
  • Оптимальная дневная норма — около 40-50 г.

Как правильно выбрать и хранить

Покупайте орехи без признаков плесени, гнили и черных пятен. Очищенные орехи храните в холодильнике до 6 месяцев, в морозильной камере — до года.

Кулинарные чудеса с грецкими орехами

Грецкие орехи — не только отличная добавка к выпечке, десертам и салатам, но и главный ингредиент многих блюд на Кавказе, например, сациви, пхали, лобио и харчо. Их используют для приготовления соусов, панировки и даже супов.

Зачем замачивать орехи

Замачивание делает их мягче и легче усваиваемыми. Такой способ также снижает уровень плохого холестерина.

Теперь вы знаете всё, чтобы получать максимум пользы от грецких орехов!

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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