Эти орехи сжигают жир и сохраняют молодость: узнайте, как правильно есть

Вы думали, что грецкие орехи пришли к нам из Греции? Ошибаетесь! Их настоящая родина — Северная Индия, откуда эти удивительные плоды распространились по Центральной Азии и Балканам. В XVI-XVII веках орехи впервые появились на Руси под названием "волошские", поскольку их привозили из Валахии, современной южной Румынии. Лишь к концу XIX века в русском языке утвердилось название "грецкий орех".
Сегодня грецкий орех знаменит не только своей историей, но и огромной пользой для здоровья.
В грецких орехах антиоксидантов вдвое больше, чем в любых других орехах. Их сила превосходит действие витамина Е в 2-15 раз. Они защищают клетки от повреждений, предотвращают болезни и способствуют молодости кожи.
Несмотря на пользу, есть ограничения:
Покупайте орехи без признаков плесени, гнили и черных пятен. Очищенные орехи храните в холодильнике до 6 месяцев, в морозильной камере — до года.
Грецкие орехи — не только отличная добавка к выпечке, десертам и салатам, но и главный ингредиент многих блюд на Кавказе, например, сациви, пхали, лобио и харчо. Их используют для приготовления соусов, панировки и даже супов.
Замачивание делает их мягче и легче усваиваемыми. Такой способ также снижает уровень плохого холестерина.
Теперь вы знаете всё, чтобы получать максимум пользы от грецких орехов!
Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.
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