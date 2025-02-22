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Эти 10 продуктов крадут ваш сон: немедленно уберите их из ужина

3:00
Здоровье

Знаете ли вы, что ваш вечерний перекус может быть причиной бессонницы? Даже полезные, на первый взгляд, продукты могут украсть ваш драгоценный сон. Что же это за еда-вредитель и как её заменить?

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему-то, что мы едим вечером, так важно

Сон — важнейший процесс восстановления организма. Но порой, ложась в постель вовремя, мы не можем заснуть или просыпаемся разбитыми. Часто причина этого скрыта в продуктах, которые мы выбираем на ужин.

10 продуктов, крадущих ваш сон

1. Острые и пряные блюда

Перец, чили и аджика могут сделать вечер незабываемым, но не в лучшем смысле. Капсаицин, содержащийся в острой пище, повышает температуру тела и вызывает изжогу.

Совет: Оставьте пряности на обед, а вечером ешьте нейтральную пищу.

2. Жирная и жареная еда

Картошка фри или жареное мясо долго перевариваются, заставляя организм трудиться, когда нужно отдыхать.

Совет: Выбирайте запечённую рыбу или овощи на пару.

3. Сладости

Шоколад и печенье вечером приводят к скачкам сахара в крови, подавляя выработку мелатонина.

Совет: Если хочется сладкого, выбирайте киви или ягоды.

4. Красное мясо

Стейк вечером — тяжёлая нагрузка для пищеварения, провоцирующая выработку кортизола.

Совет: Замените говядину или свинину на курицу или индейку.

5. Кофеин

Не только кофе, но и зелёный чай содержат кофеин, который блокирует сонливость.

Совет: Вечером пейте травяные чаи, например, ромашку или мелиссу.

6. Солёная еда

Маринады и соленья задерживают воду в организме, вызывая жажду и отёки.

Совет: Вместо солёного выбирайте свежие овощи или йогурт.

7. Помидоры и баклажаны

Эти овощи содержат тирозин, активизирующий мозг, и могут вызывать изжогу.

Совет: Отдайте предпочтение брокколи или кабачкам.

8. Сыры с плесенью

Такие сыры содержат тирамин, стимулирующий адреналин, который мешает расслаблению.

Совет: Вечером ешьте мягкие сыры, например, моцареллу.

9. Авокадо

Несмотря на полезность, вечером авокадо тяжёл для переваривания.

Совет: Употребляйте авокадо на завтрак или обед.

10. Алкоголь

Он расслабляет на время, но нарушает фазы сна, делая его поверхностным.

Совет: Замените вино на травяной чай.

Простые изменения для крепкого сна

Пересмотрев вечернее меню и отказавшись от этих продуктов, вы почувствуете улучшение сна и бодрости уже через несколько дней. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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