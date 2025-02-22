Эти 10 продуктов крадут ваш сон: немедленно уберите их из ужина

Знаете ли вы, что ваш вечерний перекус может быть причиной бессонницы? Даже полезные, на первый взгляд, продукты могут украсть ваш драгоценный сон. Что же это за еда-вредитель и как её заменить?
Сон — важнейший процесс восстановления организма. Но порой, ложась в постель вовремя, мы не можем заснуть или просыпаемся разбитыми. Часто причина этого скрыта в продуктах, которые мы выбираем на ужин.
Перец, чили и аджика могут сделать вечер незабываемым, но не в лучшем смысле. Капсаицин, содержащийся в острой пище, повышает температуру тела и вызывает изжогу.
Совет: Оставьте пряности на обед, а вечером ешьте нейтральную пищу.
Картошка фри или жареное мясо долго перевариваются, заставляя организм трудиться, когда нужно отдыхать.
Совет: Выбирайте запечённую рыбу или овощи на пару.
Шоколад и печенье вечером приводят к скачкам сахара в крови, подавляя выработку мелатонина.
Совет: Если хочется сладкого, выбирайте киви или ягоды.
Стейк вечером — тяжёлая нагрузка для пищеварения, провоцирующая выработку кортизола.
Совет: Замените говядину или свинину на курицу или индейку.
Не только кофе, но и зелёный чай содержат кофеин, который блокирует сонливость.
Совет: Вечером пейте травяные чаи, например, ромашку или мелиссу.
Маринады и соленья задерживают воду в организме, вызывая жажду и отёки.
Совет: Вместо солёного выбирайте свежие овощи или йогурт.
Эти овощи содержат тирозин, активизирующий мозг, и могут вызывать изжогу.
Совет: Отдайте предпочтение брокколи или кабачкам.
Такие сыры содержат тирамин, стимулирующий адреналин, который мешает расслаблению.
Совет: Вечером ешьте мягкие сыры, например, моцареллу.
Несмотря на полезность, вечером авокадо тяжёл для переваривания.
Совет: Употребляйте авокадо на завтрак или обед.
Он расслабляет на время, но нарушает фазы сна, делая его поверхностным.
Совет: Замените вино на травяной чай.
Пересмотрев вечернее меню и отказавшись от этих продуктов, вы почувствуете улучшение сна и бодрости уже через несколько дней. Попробуйте и убедитесь сами!
У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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