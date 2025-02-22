Эти 10 продуктов крадут ваш сон: немедленно уберите их из ужина

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что ваш вечерний перекус может быть причиной бессонницы? Даже полезные, на первый взгляд, продукты могут украсть ваш драгоценный сон. Что же это за еда-вредитель и как её заменить?

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Почему-то, что мы едим вечером, так важно

Сон — важнейший процесс восстановления организма. Но порой, ложась в постель вовремя, мы не можем заснуть или просыпаемся разбитыми. Часто причина этого скрыта в продуктах, которые мы выбираем на ужин.

10 продуктов, крадущих ваш сон

1. Острые и пряные блюда

Перец, чили и аджика могут сделать вечер незабываемым, но не в лучшем смысле. Капсаицин, содержащийся в острой пище, повышает температуру тела и вызывает изжогу.

Совет: Оставьте пряности на обед, а вечером ешьте нейтральную пищу.

2. Жирная и жареная еда

Картошка фри или жареное мясо долго перевариваются, заставляя организм трудиться, когда нужно отдыхать.

Совет: Выбирайте запечённую рыбу или овощи на пару.

3. Сладости

Шоколад и печенье вечером приводят к скачкам сахара в крови, подавляя выработку мелатонина.

Совет: Если хочется сладкого, выбирайте киви или ягоды.

4. Красное мясо

Стейк вечером — тяжёлая нагрузка для пищеварения, провоцирующая выработку кортизола.

Совет: Замените говядину или свинину на курицу или индейку.

5. Кофеин

Не только кофе, но и зелёный чай содержат кофеин, который блокирует сонливость.

Совет: Вечером пейте травяные чаи, например, ромашку или мелиссу.

6. Солёная еда

Маринады и соленья задерживают воду в организме, вызывая жажду и отёки.

Совет: Вместо солёного выбирайте свежие овощи или йогурт.

7. Помидоры и баклажаны

Эти овощи содержат тирозин, активизирующий мозг, и могут вызывать изжогу.

Совет: Отдайте предпочтение брокколи или кабачкам.

8. Сыры с плесенью

Такие сыры содержат тирамин, стимулирующий адреналин, который мешает расслаблению.

Совет: Вечером ешьте мягкие сыры, например, моцареллу.

9. Авокадо

Несмотря на полезность, вечером авокадо тяжёл для переваривания.

Совет: Употребляйте авокадо на завтрак или обед.

10. Алкоголь

Он расслабляет на время, но нарушает фазы сна, делая его поверхностным.

Совет: Замените вино на травяной чай.

Простые изменения для крепкого сна

Пересмотрев вечернее меню и отказавшись от этих продуктов, вы почувствуете улучшение сна и бодрости уже через несколько дней. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

