Самая популярная ошибка на завтрак: вы делаете это каждый день

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что каша на завтрак — это полезно? А что, если это ваша главная ошибка дня? Почти каждый из нас хоть раз начинал утро с овсянки, добавляя в неё мёд или фрукты и веря, что это здоровый старт дня. Но уже спустя час возникает первый голод, а к обеду вы чувствуете раздражение и готовы съесть что угодно. И это не проблема вашего характера — виновата каша, символ "здорового завтрака".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина завтракает

Почему каша стала главным завтраком

Кашу едят с древних времён. В Древнем Риме 99% населения ели "пульс" — кашу из бобов и злаков. Но ели её не из-за пользы, а потому что это было доступно и сытно для тех, кто тяжело работал физически. В XX веке ритм жизни изменился, а каша превратилась в готовые завтраки (овсянка, хлопья, гранола), которые стали символом здоровой еды. Но для современного офисного работника это скорее вред: много быстрых углеводов и слишком мало долгосрочной сытости.

Что происходит в организме после каши

Каша, даже цельнозерновая, содержит быстрые углеводы. Организм быстро превращает их в глюкозу, что вызывает скачок энергии, а затем резкий спад сахара в крови. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы убрать избыток сахара, и вы снова хотите есть. Это замкнутый круг: еда — голод — новая еда.

Каша не обеспечивает длительной сытости, в отличие от белков и жиров. Более того, добавки вроде мёда, орехов или сухофруктов превращают её в калорийный десерт, после которого голод вернётся уже через пару часов.

Чем заменить кашу на завтрак

Если не каша, то что? Ответ прост: завтрак должен содержать белки и жиры, которые дадут стабильную энергию до обеда. Вот варианты:

Яйца — отличный источник белка и полезных жиров.

— отличный источник белка и полезных жиров. Авокадо — правильные жиры, которые надолго насыщают.

— правильные жиры, которые надолго насыщают. Рыба (например, слабосолёный лосось) — лёгкий белок и полезные омега-3.

(например, слабосолёный лосось) — лёгкий белок и полезные омега-3. Овощи и фрукты — более медленные углеводы и клетчатка.

Яйца: идеальный завтрак

Яйца долго считались вредными из-за холестерина, но позже оказалось, что они содержат "хороший" холестерин, который защищает сердце. Американские кардиологи рекомендуют до 10 яиц в неделю. Яйца готовить легко, но идеальную консистенцию омлета или глазуньи получается далеко не у всех. Если вы перфекционист, возможно, стоит освоить секреты приготовления блюд из яиц, чтобы сделать завтрак не только полезным, но и по-настоящему вкусным.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

