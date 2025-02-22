Овсянка против гречки: что на завтрак полезнее

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гречка или овсянка — что же лучше съесть на завтрак, чтобы зарядиться энергией и не испытывать голод через час? Ответ вас удивит, ведь здесь всё не так очевидно, как кажется.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Сила белка и глютен-фактор

Гречка — уникальный продукт, который даже не относится к злакам. Поэтому она полностью лишена глютена, что делает её идеальным вариантом для людей с его непереносимостью. По содержанию белка гречка тоже обгоняет овсянку (13 г против 11 г на 100 г). Кроме того, гречка богата железом и магнием, что поддерживает мышцы и сосуды.

Стабильный сахар и долгая сытость

С другой стороны, овсянка — настоящий чемпион по клетчатке. Её здесь в три раза больше, чем в гречке. Поэтому цельнозерновая овсянка дольше переваривается, дольше сохраняет чувство сытости и, самое главное, плавно повышает уровень сахара в крови. Но тут важно выбирать правильную овсянку — не хлопья быстрого приготовления, а именно цельнозерновую.

Калории, похудение и мифы

Калорийность гречки и овсянки почти одинаковая. Но благодаря низкому гликемическому индексу (ГИ около 50) гречка меньше влияет на сахар, чем быстрые хлопья овсянки. А вот цельнозерновая овсянка с ГИ 40-50 остаётся фаворитом для тех, кто худеет и хочет контролировать аппетит.

Польза для сердца

Обе каши хороши для здоровья сосудов, но овсянка особенно полезна из-за бета-глюканов, которые снижают "плохой" холестерин.

Как готовить кашу правильно

Ошибка многих — превращать кашу в десерт. Если добавлять сахар, то польза сразу теряется. Используйте ягоды, орехи или семена — так вы получите и пользу, и вкус.

Гречку лучше замачивать на ночь — так она сохраняет все полезные вещества. Овсянку тоже не стоит долго варить, лучше заливать кипятком или готовить с йогуртом.

Кому вредны эти каши

Овсянка при постоянном употреблении может мешать усвоению кальция из-за фитиновой кислоты. А гречка иногда вызывает повышенное газообразование у людей с чувствительным пищеварением. Поэтому ключевое правило — разнообразие в рационе.

Что же выбрать на завтрак

Если вам важен белок и нет глютена — берите гречку. Если нужен стабильный уровень сахара и долгий заряд энергии — выбирайте цельнозерновую овсянку. Но самое главное — чередуйте крупы, чтобы получить максимум пользы!

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

