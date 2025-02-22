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Популярный орех отравляет организм: многие едят его ежедневно

2:36
Здоровье

Этот "орех" есть в каждом доме, но вы уверены, что он безопасен?

арахис
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахис

Арахис можно найти буквально везде: на полках магазинов, рынках, в составе сладостей и даже в виде популярной арахисовой пасты. Многие считают его отличным источником белка и витаминов, ведь он дешевый, вкусный и удобный перекус. Но почему тогда о его опасности мало кто говорит?

Что скрывает арахис

Самый неожиданный факт: арахис вовсе не орех. Это растение семейства бобовых, как фасоль или горох, но за его вкус и текстуру его привыкли считать орехом. Именно поэтому его состав заметно отличается: в нём больше углеводов и меньше полезных жиров, чем в настоящих орехах — миндале или кешью.

Почему арахис стал таким популярным

Его популярность в России объясняется доступностью. Арахис — самый дешевый из "орехов", знакомый еще с советских времён. Сейчас он стал моден среди сторонников здорового питания как источник растительного белка. Но мало кто задумывается о скрытых рисках.

Чем опасен арахис

Главная опасность арахиса — это афлатоксины, сильнейшие яды, которые появляются из-за неправильного хранения. Эти токсины могут вызвать воспаления, тяжёлые поражения печени и даже рак. Часто арахис везут из жарких стран и хранят в неподходящих условиях, что только увеличивает риск.

Многие люди регулярно ощущают тяжесть, слабость или проблемы с кожей после употребления арахиса. Эти симптомы могут говорить о том, что организм постепенно отравляется.

Но это не единственный вред. В арахисе есть фитиновая кислота, которая мешает усваивать кальций, магний и железо. Если арахиса в рационе много, это может привести к дефициту минералов, слабости костей и ухудшению иммунитета.

Кому особенно опасен арахис

Наибольший вред арахис наносит людям с проблемами печени, детям и пожилым. Детский организм не может справиться с токсинами, а у пожилых часто уже есть недостаток минералов. Также страдают те, кто заменяет арахисом другие источники белка — это перегружает организм вредными веществами.

Рекомендуется полностью исключить арахис из питания и заменить его на настоящие орехи — миндаль, кешью или грецкие, которые принесут реальную пользу.

Уточнения

Ара́хис культу́рный, арахис подзе́мный или земляно́й оре́х (лат. Árachis hypogaéa) — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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