Эти 10 ошибок с яйцами совершают почти все: опасно для здоровья

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что почти все мы ежедневно совершаем ошибки, употребляя яйца, и даже не подозреваем, как это может повлиять на здоровье? Пора узнать, как избежать этих проблем!

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Почему так важно знать об ошибках при употреблении яиц

Яйца — полезный продукт, но неправильное хранение и приготовление могут сделать их не только бесполезными, но и опасными. Я расскажу вам, какие ошибки совершают почти все и как это исправить. В конце вас ждёт рецепт, который вы точно захотите повторить.

Ошибка №1: Варить яйца на сильном огне

Если вокруг желтка варёного яйца появилось зеленоватое кольцо, знайте — вы переварили его! Переваренные яйца не только невкусные, но и плохо усваиваются. Решение простое:

Положите яйца в холодную воду.

Доведите до кипения на среднем огне.

Варите 8-10 минут.

Сразу переложите яйца в ледяную воду.

Ошибка №2: Игнорировать свежесть яиц

Срок годности на упаковке не всегда надёжен. Проверить свежесть легко:

Опустите яйцо в стакан с водой.

Лежит горизонтально на дне? Яйцо свежее.

Встало вертикально или всплыло? Лучше выбросить.

Ошибка №3: Хранить яйца в дверце холодильника

Температура в дверце часто меняется, что плохо для яиц. Храните их на центральной или задней полке — так они сохранятся дольше.

Ошибка №4: Разбивать яйца прямо на сковороду

Скорлупа яиц может содержать бактерии. Разбивайте яйца в отдельную миску, чтобы избежать загрязнения блюда и проверить свежесть.

Ошибка №5: Есть сырые яйца

Сырые яйца могут содержать сальмонеллу. Всегда готовьте яйца до полной готовности, чтобы обезопасить себя.

Ошибка №6: Выбрасывать желтки

Желток — самая питательная часть яйца, богатая витаминами и полезными жирами. Не выбрасывайте его, думая о калориях!

Ошибка №7: Использовать много масла для жарки

Яичница в большом количестве масла становится вредной. Используйте чуть-чуть оливкового масла или сковороду с антипригарным покрытием.

Ошибка №8: Использовать треснутые яйца

Треснувшая скорлупа — путь для бактерий. Такие яйца лучше выбросить или сразу приготовить.

Ошибка №9: Хранить яйца рядом с продуктами с запахом

Яичная скорлупа впитывает запахи. Храните яйца отдельно или в закрытой упаковке.

Ошибка №10: Мыть яйца перед хранением

Мытьё яиц удаляет защитную плёнку, облегчая проникновение бактерий. Мойте яйца только перед готовкой.

Знание этих ошибок поможет вам получать максимум пользы от яиц, заботясь о своём здоровье!