Йодная сеточка: бабушкин секрет, который оказался опасным

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите делать йодную сеточку, когда простудились? Тогда вам нужно знать кое-что важное. Популярный в советское время метод самолечения сегодня считается не только бесполезным, но и потенциально опасным.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ врач

Откуда пошла йодная сетка

Этот способ лечения придумал в начале XX века российский врач Иван Колбасенко. В Советском Союзе йодные сетки были невероятно популярны — их рисовали на спине и груди при простуде, кашле, любых недомоганиях. Даже врачи иногда советовали их пациентам.

Однако это был период, когда медицина не умела объективно проверять эффективность лечения. Поэтому многие методы были основаны на предположениях, а не на реальных доказательствах.

Чем опасны йодные сетки

Эндокринологи сейчас выступают категорически против использования йодной сетки, предупреждая о возможном вреде. Дело в том, что сетка содержит большую дозу йода, который всасывается через кожу и может вызвать серьезные сбои в работе щитовидной железы.

"Йодные сетки могут привести к блокаде щитовидной железы (эффект Вольфа-Чайкова) или, наоборот, к её чрезмерной активности, вызывая тиреотоксикоз", — предупреждают эндокринологи.

Это особенно опасно для пожилых людей, у которых избыток йода может спровоцировать серьёзные проблемы с сердцем, например, фибрилляцию предсердий.

Почему стоит отказаться от йодной сетки

Сегодня медицина научилась оценивать эффективность любого метода лечения. И оказалось, что йодные сетки не только бесполезны, но и потенциально опасны. Их польза — миф, доставшийся нам от поколения, которое не имело возможности проверять методы научно.

Самолечение йодом — риск, который может обернуться серьёзными последствиями.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

