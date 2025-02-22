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Женщина страдала от усталости, пока страшный диагноз не раскрыл главный секрет

3:07
Здоровье

Что если самая сильная усталость — не просто усталость, а сигнал о том, что жизнь медленно угасает? Бывает, что именно ужасный диагноз становится шансом вновь почувствовать себя живой. Так случилось с героиней этой истории.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Самое любимое время у неё было утро. Но не то раннее, мрачное, когда нужно тащить себя из-под одеяла, натягивать старую толстовку и отводить дочь в детский сад по темным улицам. Нет. Её любимое время начиналось сразу после, когда она возвращалась домой, снимала обувь, сбрасывала одежду и снова ложилась под одеяло. В эти секунды она чувствовала истинное счастье — холод постепенно сменялся теплом, и она засыпала почти мгновенно.

Когда-то давно кто-то сказал ей, что сон — это маленькая смерть. Ей эта фраза стала близка и понятна. Ведь именно во сне она могла не жить, не думать, не делать ничего, а просто исчезнуть. Это было её спасение от бесконечной усталости и апатии, которая накрывала с головой.

Женщина давно забросила себя, не посещала салоны красоты, редко мыла голову, потому что никто не видит. Силы тратила лишь на готовку ужина мужу, сама же почти ничего не ела. Муж, видя, что происходит с женой что-то странное, не спорил, когда она попросила помощницу по хозяйству. Он чувствовал, что что-то не так, но никак не мог понять причину. Он видел, как она стала бесцветной, будто тень той женщины, в которую когда-то влюбился.

Ответ пришел случайно, из радиоэфира, где врач говорил про симптомы опухолей. Муж забил тревогу, прошли обследования — и страшный диагноз подтвердился: рак груди. Женщина встретила новость с облегчением. Это был шанс просто лечь и не вставать. Она была готова на операцию, но потом. Когда-нибудь потом.

Ошарашенный муж связался с онкологом. Тот объяснил, что опухоль — это ещё не вся проблема. Основная беда — в её голове. Так обнаружилась глубокая послеродовая депрессия, которую не заметили вовремя. Женщина долгое время балансировала между жизнью и небезопасным небытием, но помощь психиатра и операция изменили всё.

Спустя три месяца она уже была в спортзале. Было солнце, весна, а ей снова хотелось жить. Она больше не хотела спать. Ей хотелось заплетать волосы, гулять с дочкой, улыбаться мужу и завести собаку.

Послеродовая депрессия могла остаться незамеченной, если бы не рак.

Но почему так происходит? Потому что общество слишком часто списывает её на усталость, а сами женщины боятся обратиться к врачу.

Но консультация психиатра — это не признание слабости, а шанс вернуть радость жизни. Не забывайте об этом. И о профилактике рака груди тоже.

 

Уточнения

Послеродова́я (постната́льная) депре́ссия (также называемая перинатальной депрессией) — форма депрессивного расстройства, развивающаяся во время беременности и в первое время после родов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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