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Когда обычный рис становится убийцей: проверьте что вы делаете неправильно

2:35
Здоровье

Знаете ли вы, что повторное разогревание риса может быть смертельно опасным? Мало кто подозревает, что любимый гарнир может стать причиной серьёзного пищевого отравления, известного как "синдром жареного риса".

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

В чём опасность риса

Многие из нас любят рассыпчатый и горячий рис, однако даже правильное приготовление не всегда защищает от опасности. В сухом рисе могут содержаться споры бактерии Bacillus cereus, которые выживают даже при кипячении. Если варёный рис оставить при комнатной температуре, эти бактерии начинают размножаться, вырабатывая токсины, вызывающие рвоту, диарею и даже судороги.

Как избежать отравления

Безопасность начинается с чистых рук и тщательно промытого риса. Однако от спор бактерий промывание не избавит. Поэтому после варки рис нужно подавать сразу или быстро охладить в холодильнике. Важно запомнить: варёный рис не должен храниться при комнатной температуре дольше одного часа.

Можно ли разогревать рис

Повторное разогревание риса в микроволновке или на сковороде допустимо, но только если рис сразу после варки был охлаждён и хранился в холодильнике. Если же рис простоял несколько часов на столе, повторный нагрев становится опасным. Такой процесс увеличивает количество бактерий и токсинов, усиливая риск "синдрома жареного риса".

Насколько опасен "синдром жареного риса"

В тяжёлых случаях отравление токсинами Bacillus cereus может привести к смерти. Известны трагические случаи, когда люди погибали, съев неправильно хранившиеся макароны или рис. Например, студент из Брюсселя умер после употребления спагетти, пролежавших пять дней вне холодильника. Аналогичная история произошла с семьёй, поевшей салат с макаронами, который хранился восемь дней. В результате один человек погиб, пятеро детей были госпитализированы.

Симптомы и лечение

"Синдром жареного риса" проявляется тошнотой, рвотой и диареей. В большинстве случаев симптомы проходят через день-два. Но антибиотики бесполезны, так как виноваты не бактерии, а их токсины. Лучшее лечение — пить много жидкости и ждать облегчения симптомов. Если состояние ухудшается, обязательно обратитесь к врачу.

Не забывайте: профилактика — лучшая защита!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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