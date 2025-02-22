Опасность в рисе: что обнаружили в популярных сортах круп

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что рис — это не просто крупа, а уникальная культура, без которой трудно представить жизнь половины населения Земли? Он уступает только пшенице по посевной площади и занимает третье место после пшеницы и кукурузы по объёмам урожая. Но рис — это намного больше, чем просто еда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Чем уникален рис

Рис — это тёплолюбивое растение, которое требует много влаги и особых условий. Выращивается он на затопленных полях и искусственных болотах. Основные производители риса — страны Азии, где сосредоточено свыше 90% всех посевов. Но с развитием технологий всё больше стран могут создавать подходящие условия для успешного выращивания риса.

Многообразие сортов

Эта культура отличается огромным разнообразием сортов. Например, на Филиппинах известно около 3,5 тысяч видов, в Индии — около 4 тысяч, а Китай лидирует с 6 тысячами сортов. Каждый сорт отличается размером, формой, цветом и свойствами зерна.

Вот основные группы по форме зерна:

Круглозерный (короткие зерна до 5 мм, богатые крахмалом)

Среднезерный (зерна шире, длина до 6 мм, больше крахмала)

Длиннозерный (тонкие, продолговатые зерна до 8 мм)

Как обрабатывают рис

Методы обработки риса влияют на его свойства и внешний вид. Основные виды обработки:

Коричневый нешлифованный — минимальная обработка, сохраняет оболочку.

— минимальная обработка, сохраняет оболочку. Белый шлифованный — гладкие белоснежные зерна.

— гладкие белоснежные зерна. Пропаренный — сохраняет полезные свойства коричневого риса.

— сохраняет полезные свойства коричневого риса. Полированный — с блестящей поверхностью.

— с блестящей поверхностью. Дробленый — побочный продукт, ломанные зерна.

— побочный продукт, ломанные зерна. Слабошлифованный — сохраняет больше полезных веществ.

Рис в промышленности и косметике

Переработка риса даёт не только крупу, но и муку, крахмал, напитки и даже косметическую пудру. Отходы переработки, такие как лом и сечка, идут на производство спирта, пива, масла и крахмала. Солома и отруби служат кормом для животных, а также используются для изготовления бумаги, картона, мешков и плетёных изделий.

Чем полезен рис

Зерна риса богаты углеводами (до 81%), белками (до 9%) и витаминами. Особая ценность — содержание лизина в белке, что делает его близким к животному. Крахмал риса усваивается организмом на 96%, превосходя остальные злаки.

Контроль качества риса в России

В России рис выращивается преимущественно в Краснодарском и Приморском краях, а также в ряде республик Северного Кавказа. Качество урожая контролируют специалисты испытательных лабораторий, которые проводят исследования на соответствие стандартам безопасности и качества.

Эксперты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" недавно провели проверку 16 образцов рисовых круп. Исследовались влажность, наличие примесей, содержание пестицидов, тяжёлых металлов и ГМО. В нескольких образцах были выявлены отклонения по запаху и влажности, о чём были проинформированы производители.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

