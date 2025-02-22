Опасность в рисе: что обнаружили в популярных сортах круп

Знаете ли вы, что рис — это не просто крупа, а уникальная культура, без которой трудно представить жизнь половины населения Земли? Он уступает только пшенице по посевной площади и занимает третье место после пшеницы и кукурузы по объёмам урожая. Но рис — это намного больше, чем просто еда.
Рис — это тёплолюбивое растение, которое требует много влаги и особых условий. Выращивается он на затопленных полях и искусственных болотах. Основные производители риса — страны Азии, где сосредоточено свыше 90% всех посевов. Но с развитием технологий всё больше стран могут создавать подходящие условия для успешного выращивания риса.
Эта культура отличается огромным разнообразием сортов. Например, на Филиппинах известно около 3,5 тысяч видов, в Индии — около 4 тысяч, а Китай лидирует с 6 тысячами сортов. Каждый сорт отличается размером, формой, цветом и свойствами зерна.
Методы обработки риса влияют на его свойства и внешний вид. Основные виды обработки:
Переработка риса даёт не только крупу, но и муку, крахмал, напитки и даже косметическую пудру. Отходы переработки, такие как лом и сечка, идут на производство спирта, пива, масла и крахмала. Солома и отруби служат кормом для животных, а также используются для изготовления бумаги, картона, мешков и плетёных изделий.
Зерна риса богаты углеводами (до 81%), белками (до 9%) и витаминами. Особая ценность — содержание лизина в белке, что делает его близким к животному. Крахмал риса усваивается организмом на 96%, превосходя остальные злаки.
В России рис выращивается преимущественно в Краснодарском и Приморском краях, а также в ряде республик Северного Кавказа. Качество урожая контролируют специалисты испытательных лабораторий, которые проводят исследования на соответствие стандартам безопасности и качества.
Эксперты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" недавно провели проверку 16 образцов рисовых круп. Исследовались влажность, наличие примесей, содержание пестицидов, тяжёлых металлов и ГМО. В нескольких образцах были выявлены отклонения по запаху и влажности, о чём были проинформированы производители.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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