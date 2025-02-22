Лёгкая забывчивость: безобидно или пора бить тревогу

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что ежегодно почти 10 миллионов человек в мире узнают, что у них деменция? ВОЗ сообщает, что в 2023 году с этим недугом жили уже более 55 миллионов человек сообщает aif.ru. Как уберечь себя от этого страшного диагноза, и есть ли способы справиться с болезнью, если она уже настигла?

Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ старик, пациент страдающий слабоумием

Забыл мусор — первый сигнал

Деменция чаще настигает людей после 65 лет, хотя случается и в более молодом возрасте. Первые симптомы часто незаметны: лёгкая забывчивость, снижение внимания, потеря вещей в неожиданных местах. Кто придаст значение расческе, найденной в холодильнике? Но именно такие моменты могут сигнализировать о серьёзной проблеме.

"Проблемы с памятью — важнейший симптом, который может проявляться по-разному: от забывчивости до трудностей с названиями и датами. Обычно это временно и связано со стрессом. Но если забывчивость становится постоянной и нарастает, речь уже идёт о болезни", — поясняет доктор медицинских наук Гюзяль Табеева.

Что на самом деле вызывает деменцию

Сама деменция — не диагноз, а набор симптомов. За ней могут стоять болезнь Альцгеймера, Паркинсона, сосудистые проблемы и другие недуги. Чаще всего деменция развивается из-за нарушения кровообращения мозга или болезни Альцгеймера, на которую приходится 60-70% случаев.

"Альцгеймер чаще передается по наследству. Также влияют возраст, женский пол и перенесённые травмы головы", — уточняет психиатр Вячеслав Кисов.

Почему сотрясения мозга так опасны

Любая травма головы — риск. Даже лёгкие сотрясения, особенно повторные, могут привести к деменции. Спортсмены здесь особенно уязвимы.

Спасёт ли кофе от слабоумия

Может ли кофе защитить мозг или, наоборот, навредить ему? Исследования говорят разное. С одной стороны, умеренное потребление кофе замедляет старение мозга. С другой — кофе может вызывать скачки давления и провоцировать сосудистую деменцию.

"Регулярное употребление кофеина повышает давление, а это уже риск для мозга", — предупреждает психиатр Кисов.

Работа головой: польза или вред

Часто думают, что умственная работа — страховка от деменции. Но и здесь всё непросто. Да, интеллектуальная активность может отсрочить проявления болезни, но сопровождающий её стресс способен навредить.

"Высокий уровень интеллекта и когнитивные тренировки помогают, но стресс может ухудшать ситуацию. Однако большинство исследований всё же за то, что мозг нужно тренировать", — считает врач-невролог Дарья Малышок.

Когда надо бить тревогу

Первые симптомы деменции появляются за десятилетия до явных проблем. Начинается всё с мелочей, а заканчивается трудностями в ориентации и проблемами с принятием решений.

"Если не начать лечение вовремя, состояние будет только ухудшаться. Вылечить деменцию нельзя, но можно затормозить её развитие и улучшить качество жизни", — подчёркивает Табеева.

Помимо лекарств важна физическая и социальная активность, правильное питание и когнитивные упражнения. Главное — не пропустить первые признаки и вовремя обратиться к врачам.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

