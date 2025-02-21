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Упражнения для замедления старения организма: как с помощью физнагрузки стать моложе

1:22
Здоровье

Со временем человеческий организм естественным образом меняется. Однако есть способы сохранить его молодость на долгие годы вперёд. Об этом пишет издание "Ферра".

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

Источник рекомендует выполнять ряд упражнений, которые благотворно скажутся на физическом состоянии. 2-3 подхода в день будет вполне достаточно. Интервал между упражнениями должен составлять не более 30 секунд.

"Кошка-корова"

Это упражнение знакомо многим из йоги. Оно улучшает гибкость, осанку и снимает напряжение в спине. Нужно встать на четвереньки и попеременно выгибать спину наружу и вовнутрь. 

Подъёмы пяток в положении стоя

Чтобы голени и лодыжки не ослабевали с возрастом, нужно делать общеукрепляющие упражнения для них. Упражнение выполняется стоя, где каждая нога по очереди встаёт на носки.

Скручивания позвоночника сидя

Это упражнение можно выполнять на стуле или на полу. Оно позволяет сделать позвоночник более гибким и снять напряжение со спины.

Стоит отметить, что упражнения из йоги идеально подходят для улучшения работы опорно-двигательного аппарата и развития мышечного корпуса. Размеренная практика подойдет даже самым ленивым. 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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