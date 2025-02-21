Упражнения для замедления старения организма: как с помощью физнагрузки стать моложе

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Со временем человеческий организм естественным образом меняется. Однако есть способы сохранить его молодость на долгие годы вперёд. Об этом пишет издание "Ферра".

Фото: freepik йога для пожилых

Источник рекомендует выполнять ряд упражнений, которые благотворно скажутся на физическом состоянии. 2-3 подхода в день будет вполне достаточно. Интервал между упражнениями должен составлять не более 30 секунд.

"Кошка-корова"

Это упражнение знакомо многим из йоги. Оно улучшает гибкость, осанку и снимает напряжение в спине. Нужно встать на четвереньки и попеременно выгибать спину наружу и вовнутрь.

Подъёмы пяток в положении стоя

Чтобы голени и лодыжки не ослабевали с возрастом, нужно делать общеукрепляющие упражнения для них. Упражнение выполняется стоя, где каждая нога по очереди встаёт на носки.

Скручивания позвоночника сидя

Это упражнение можно выполнять на стуле или на полу. Оно позволяет сделать позвоночник более гибким и снять напряжение со спины.

Стоит отметить, что упражнения из йоги идеально подходят для улучшения работы опорно-двигательного аппарата и развития мышечного корпуса. Размеренная практика подойдет даже самым ленивым.