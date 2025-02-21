Омега-3 как в лососе: добавьте эти продукты в свой рацион

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ни для кого не секрет, что омега-3 жирные кислоты необходимы человеку для поддержания здоровья. Однако не всем по карману покупать регулярно лосось. Издание "Ферра" пишет, чем его можно заменить.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная рыба

На первом месте по содержанию омега-3 находятся грецкие орехи. В этом продукте — более 9 г на 100 г. Также грецкие орехи богаты железом, марганцем, калием, кальцием, селеном, цинком и многими другими полезными веществами, которые способны благотворно повлиять на состояние здоровья.

Семена чиа — еще один кладезь омега-3. Они содержат больше омега-3, чем сам лосось. Их можно добавлять в салаты, каши, творог и смузи.

Скумбрия также способна заменить дорогостоящую рыбу. Она более экономически выгодна и экологична. То же можно сказать и о сельди. Эта рыба универсальна и содержит достаточное количество омега-3.

В питании важно соблюдать разнообразие. Пища должна иметь максимально простые составы, исключать вредные жиры и сахар. Тогда с её помощью можно значительно улучшить своё здоровье.