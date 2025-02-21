Вредно ли кипятить воду дважды? Разбираемся, где миф, а где реальность

Многие уверены, что кипятить воду дважды — вредно. Якобы это делает её токсичной, увеличивает концентрацию вредных веществ и даже превращает обычную воду в яд. Однако эксперты уверяют: никакой опасности в повторном кипячении нет, если речь идёт о качественной воде. Давайте разберёмся, откуда взялся этот миф и в каких случаях действительно стоит проявлять осторожность.
Краткий ответ — да, можно. Многократное кипячение не делает воду вредной. Основные страхи связаны с двумя распространёнными заблуждениями.
Есть мнение, что повторное кипячение повышает концентрацию дейтерия (тяжёлого водорода), что может негативно сказаться на здоровье. На самом деле в обычной воде содержание дейтерия крайне мало, и даже при кипячении его концентрация остаётся ничтожной.
Хлорированная вода действительно может содержать соединения хлора, которые при нагревании вступают в химические реакции. Однако в водопроводной воде, соответствующей санитарным нормам, концентрация хлора настолько низка, что даже при многократном кипячении риск образования токсинов минимален.
Если же вы используете чистую воду и современный чайник, можете кипятить воду повторно безо всяких опасений.
Кипято́к — вода, доведённая до точки кипения (кипящая или только что вскипевшая), то есть достигшая температуры кипения (вода, подвергнутая процедуре кипячения, но уже остывшая, называется кипячёной; кипячёная вода применяется как питьевая).
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!