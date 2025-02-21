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Чувствуете усталость и не можете похудеть? Разгоните обмен веществ с помощью этих хитростей

2:35
Здоровье

Если вас преследует постоянная усталость, сбросить вес становится настоящим испытанием, а приступы голода и ощущение холода не дают покоя — возможно, ваш метаболизм замедлился. Этот процесс отвечает за превращение пищи в энергию, и когда он работает неэффективно, организм сжигает меньше калорий, что приводит к накоплению жира и снижению жизненного тонуса.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Но не всё так безнадёжно! Да, на метаболизм влияют генетика, возраст и гормональный фон, но есть несколько простых способов заставить его работать активнее.

1. Двигайтесь больше и чаще

Физическая активность — главный ускоритель метаболизма. Особенно эффективны силовые тренировки и интервальные нагрузки. Даже небольшие изменения — подъем по лестнице вместо лифта или 10-минутная прогулка после еды — уже помогут организму активнее сжигать калории.

2. Увеличьте потребление белка

Белковая пища требует больше энергии на переваривание, чем углеводы и жиры. Кроме того, белок помогает сохранять мышечную массу, которая играет ключевую роль в скорости обмена веществ. Добавьте в рацион больше рыбы, яиц, нежирного мяса, орехов и бобовых.

3. Пейте больше воды

Даже небольшое обезвоживание замедляет метаболизм. Пить чистую воду в течение дня — это простой способ поддерживать обмен веществ на нужном уровне. Также полезны зелёный чай и кофе — они обладают термогенным эффектом и помогают организму сжигать больше калорий.

4. Следите за качеством сна

Недостаток сна разрушает баланс гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения, а также замедляет все обменные процессы. Спите не менее 7-8 часов в тёмном, прохладном помещении, стараясь ложиться и вставать в одно и то же время.

5. Не пропускайте приёмы пищи

Голодание и резкие ограничения в питании могут дать обратный эффект — организм начнёт экономить энергию, ещё больше замедляя метаболизм. Оптимальный вариант — небольшие, но регулярные приёмы пищи, включающие белки, клетчатку и полезные жиры.

Эти простые шаги помогут разбудить "ленивый" метаболизм, вернуть энергию и облегчить процесс управления весом. Главное — действовать последовательно и не ждать мгновенного результата.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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