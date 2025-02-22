Диабет отступает: этот любимый всеми напиток способен снизить риск заболевания на 15%

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёрный чай — один из самых распространённых напитков на Земле, конкурирующий лишь с кофе. Выяснилось, что этот любимый многими напиток не только приятен на вкус, но и полезен, а также может помочь в профилактике серьёзных заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

Он содержит множество витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Например, танин способствует лучшему усвоению витамина С и его повышению.

Кофеин в сочетании с танином оказывает более мягкое влияние на организм, а катехины и фенольные соединения укрепляют стенки сосудов и хорошо утоляют жажду.

Однако это ещё не всё. Как отметил доктор Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", чёрный чай может снизить риск развития сахарного диабета второго типа, что подтверждают исследования учёных.

"Употребление этого напитка способно уменьшить вероятность заболевания примерно на 15%", — отметил специалист.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

