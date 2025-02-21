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Кешью — суперфуд для долголетия: этот орех спасает сердце, кости и помогает похудеть!

1:07
Здоровье

Орех кешью способен существенно улучшить здоровье при регулярном употреблении. Актив для сердца, контроль веса, сахара и холестерина в крови, а также укрепление костей — вот, что способен дать организму этот продукт. Об этом пишет издание Marmiton.

орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
орехи

Кешью содержит большое количество полезных веществ. Среди них мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, витамины и минералы. Диетолог Джиллин Баркьюмб рекомендует есть этот орех на ежедневной основе.

Кешью способен благотворно влиять на диабетиков, снижая на 10% уровень холестерина. При этом большое количество антиоксидантов регулирует сахар в крови, снижая уровень инсулина. Также этот орех богат клетчаткой и белком, что делает его очень сытным.

Витамин К, магний, цинк, полифенолы и фосфор, содержащиеся в кешью, улучшают состояние нервной и иммунной систем. Также регулярное употребление ореха способствует укреплению костей.

Уточнения

Ке́шью — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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