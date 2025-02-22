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Этот фрукт замедляет старение: ешьте его чаще — будете удивлены эффектом

Здоровье

Сочный и спелый гранат — это не только вкусное, но и крайне полезное фрукт. Он обладает множеством свойств, которые могут оказать положительное влияние на здоровье человека. О некоторых из них рассказали диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалисты объяснили, что гранат содержит эллаговую кислоту, которая препятствует делению раковых клеток. Регулярное употребление граната может помочь предотвратить развитие опухолей или замедлить рост существующих.

Для достижения положительного эффекта достаточно есть гранат 5 раз в неделю. Это можно сделать разными способами: просто съесть фрукт, выпить 100 граммов гранатового сока или использовать гранатовый соус в своих любимых блюдах, отметил Гинзбург.

Агапкин добавил, что один из механизмов старения связан с нарушением работы митохондрий в клетках. Гранат содержит вещества, которые могут замедлить этот процесс и способствовать продлению молодости. Поэтому регулярное употребление гранатов и соков из них может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помочь в борьбе с артериальной гипертонией.

Кроме того, люди, которые регулярно едят гранат, реже страдают от остеоартроза и заболеваний коленных суставов. Гранат также влияет на течение воспалительных процессов в организме.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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