Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова

Некоторые сыры обладают пониженной калорийностью и содержат меньше соли. Об этом поговорили доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
Адыгейский сыр, брынза и сулугуни подойдут тем, кто следит за своим весом. Рикотта, моцарелла и козий сыр будут хорошим выбором для тех, кто предпочитает менее солёные продукты.
Для сбалансированного питания рекомендуется комбинировать эти сыры с кашами. Например, можно добавить немного твердого сыра или брынзы в кукурузную кашу.
Пармезан считается самым полезным сыром. Однако стоит помнить, что иногда употребление этого молочного продукта может привести к нежелательным последствиям. Будьте осторожны при сочетании сыра с орехами и вином, поскольку эти продукты содержат тиамин, который может вызывать головную боль.
"Пармезан — король сыра по полезным веществам: кальцию и витаминам", — отметил врач.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
Тиами́н (витамин B1; старое название — аневрин) — бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, нерастворимое в спирте (есть и жирорастворимый аналог витамина B1 (тиамина) — бенфотиамин).
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?