Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер
Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене
Экономика ЕС может рухнуть, об этом заявил Виктор Орбан

Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова

1:05
Здоровье

Некоторые сыры обладают пониженной калорийностью и содержат меньше соли. Об этом поговорили доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Адыгейский сыр, брынза и сулугуни подойдут тем, кто следит за своим весом. Рикотта, моцарелла и козий сыр будут хорошим выбором для тех, кто предпочитает менее солёные продукты.

Для сбалансированного питания рекомендуется комбинировать эти сыры с кашами. Например, можно добавить немного твердого сыра или брынзы в кукурузную кашу.

Пармезан считается самым полезным сыром. Однако стоит помнить, что иногда употребление этого молочного продукта может привести к нежелательным последствиям. Будьте осторожны при сочетании сыра с орехами и вином, поскольку эти продукты содержат тиамин, который может вызывать головную боль.

"Пармезан — король сыра по полезным веществам: кальцию и витаминам", — отметил врач.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Тиами́н (витамин B1; старое название — аневрин) — бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, нерастворимое в спирте (есть и жирорастворимый аналог витамина B1 (тиамина) — бенфотиамин).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Еда и рецепты
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей Аудио 
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер
Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене
Экономика ЕС может рухнуть, об этом заявил Виктор Орбан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.