Семечки и витамин D: неожиданные факты, которые вас удивят

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди думают, что употребляя подсолнечные семечки, они получают достаточное количество витамина D, который необходим организму для нормального усвоения кальция, поддержания здоровья костей и улучшения состояния кожи.

Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ семечки

Однако, как отметила диетолог Адити Прабху, семечки могут быть хорошими источниками жирных кислот, магния или витамина Е, но витамина D в них не содержится.

Витамин D — это жирорастворимый витамин, который вырабатывается у животных и человека под воздействием ультрафиолетового света. Чтобы получить достаточное количество этого витамина, стоит употреблять жирную рыбу, яйца и молочные продукты.

Растительные продукты редко содержат этот нутриент, если только они не были искусственно обогащены им, как, например, растительное молоко.

Только некоторые виды грибов и водорослей, подвергшиеся воздействию УФ-лучей, могут синтезировать витамин D в небольших количествах, добавила эксперт в интервью с The Healthy Indian Project.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

