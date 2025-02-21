Семечки и витамин D: неожиданные факты, которые вас удивят

Некоторые люди думают, что употребляя подсолнечные семечки, они получают достаточное количество витамина D, который необходим организму для нормального усвоения кальция, поддержания здоровья костей и улучшения состояния кожи.
Однако, как отметила диетолог Адити Прабху, семечки могут быть хорошими источниками жирных кислот, магния или витамина Е, но витамина D в них не содержится.
Витамин D — это жирорастворимый витамин, который вырабатывается у животных и человека под воздействием ультрафиолетового света. Чтобы получить достаточное количество этого витамина, стоит употреблять жирную рыбу, яйца и молочные продукты.
Растительные продукты редко содержат этот нутриент, если только они не были искусственно обогащены им, как, например, растительное молоко.
Только некоторые виды грибов и водорослей, подвергшиеся воздействию УФ-лучей, могут синтезировать витамин D в небольших количествах, добавила эксперт в интервью с The Healthy Indian Project.
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