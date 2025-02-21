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Семечки и витамин D: неожиданные факты, которые вас удивят

1:07
Здоровье

Некоторые люди думают, что употребляя подсолнечные семечки, они получают достаточное количество витамина D, который необходим организму для нормального усвоения кальция, поддержания здоровья костей и улучшения состояния кожи.

семечки
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
семечки

Однако, как отметила диетолог Адити Прабху, семечки могут быть хорошими источниками жирных кислот, магния или витамина Е, но витамина D в них не содержится.

Витамин D — это жирорастворимый витамин, который вырабатывается у животных и человека под воздействием ультрафиолетового света. Чтобы получить достаточное количество этого витамина, стоит употреблять жирную рыбу, яйца и молочные продукты.

Растительные продукты редко содержат этот нутриент, если только они не были искусственно обогащены им, как, например, растительное молоко.

Только некоторые виды грибов и водорослей, подвергшиеся воздействию УФ-лучей, могут синтезировать витамин D в небольших количествах, добавила эксперт в интервью с The Healthy Indian Project.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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