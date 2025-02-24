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Пища из контейнера: как пластиковая упаковка может навредить здоровью

1:44
Здоровье

Исследователи обнаружили, что пища и напитки, разогреваемые в пластиковых контейнерах, могут представлять опасность для здоровья. К такому выводу пришли учёные, проведя эксперимент, о котором сообщило издание People со ссылкой на публикацию в журнале Экотоксикология и экологическая безопасность.

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Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Как пластик влияет на организм

Учёные провели исследование на лабораторных крысах. В течение трёх месяцев им давали воду, предварительно прокипячённую в пластиковых контейнерах разное время: одну, пять и пятнадцать минут. Результаты оказались тревожными:

  • Изменился состав микробиома кишечника.
  • Пострадала часть микробиоты, отвечающая за защиту от воспалений.
  • Наблюдались повреждения сердечной мышцы и воспалительные процессы.

Важно, что негативные последствия проявились у всех испытуемых животных независимо от времени кипячения воды в пластике.

Чем это грозит человеку

Исследователи предполагают, что даже кратковременный контакт горячей пищи с пластиковыми контейнерами может негативно сказаться на здоровье человека. Возможные риски:

  • Развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
  • Долгосрочное воздействие на микрофлору кишечника.

Хотя учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований, уже сейчас они рекомендуют минимизировать использование пластиковых контейнеров при нагревании пищи и воды. Кроме того, важно сокращать контакт с пластиком в повседневной жизни и следить за уровнем загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — тара для хранения продуктов.
 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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