Пища из контейнера: как пластиковая упаковка может навредить здоровью

Исследователи обнаружили, что пища и напитки, разогреваемые в пластиковых контейнерах, могут представлять опасность для здоровья. К такому выводу пришли учёные, проведя эксперимент, о котором сообщило издание People со ссылкой на публикацию в журнале Экотоксикология и экологическая безопасность.
Учёные провели исследование на лабораторных крысах. В течение трёх месяцев им давали воду, предварительно прокипячённую в пластиковых контейнерах разное время: одну, пять и пятнадцать минут. Результаты оказались тревожными:
Важно, что негативные последствия проявились у всех испытуемых животных независимо от времени кипячения воды в пластике.
Исследователи предполагают, что даже кратковременный контакт горячей пищи с пластиковыми контейнерами может негативно сказаться на здоровье человека. Возможные риски:
Хотя учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований, уже сейчас они рекомендуют минимизировать использование пластиковых контейнеров при нагревании пищи и воды. Кроме того, важно сокращать контакт с пластиком в повседневной жизни и следить за уровнем загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.
Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — тара для хранения продуктов.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.