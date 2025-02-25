Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депрессия — это не всегда слёзы и полное безразличие к жизни. Иногда она маскируется под привычки, которые многим кажутся безобидными. О том, какие неожиданные симптомы могут сигнализировать о начале депрессии, рассказал aif. ru психоаналитик и когнитивно-поведенческий терапевт Алексей Мелехин.

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Депрессия или просто хандра

Важно понимать, что депрессия бывает разной. Одно дело — склонность к меланхолии как черта характера, а другое — полноценное психическое расстройство. Главное отличие — потеря удовольствия от жизни и любых радостей. Человек живёт на автопилоте, перестаёт ощущать вкус еды, эмоции становятся притуплёнными.

5 тревожных сигналов

Стремление к жирной и сладкой пище: депрессия часто заставляет налегать на фастфуд, мороженое и тяжёлую пищу. Это не просто гастрономические предпочтения, а попытка получить хоть немного удовольствия.

депрессия часто заставляет налегать на фастфуд, мороженое и тяжёлую пищу. Это не просто гастрономические предпочтения, а попытка получить хоть немного удовольствия. Непреодолимое желание что-то купить: постоянное стремление к шопингу, поиску новых вкусов или развлечений — ещё один признак. Человеку хочется испытать яркие эмоции, но радость от покупок быстро исчезает.

постоянное стремление к шопингу, поиску новых вкусов или развлечений — ещё один признак. Человеку хочется испытать яркие эмоции, но радость от покупок быстро исчезает. Неестественная улыбка: если приходится насильно заставлять себя смеяться или включать радостные видео и музыку, чтобы хоть как-то вызвать положительные эмоции, это тревожный сигнал.

если приходится насильно заставлять себя смеяться или включать радостные видео и музыку, чтобы хоть как-то вызвать положительные эмоции, это тревожный сигнал. Изменение состояния кожи: кожа становится сухой, зудящей, волосы — тусклыми, появляется раздражение. Многие списывают это на нехватку витаминов или крема, но причина может быть глубже.

кожа становится сухой, зудящей, волосы — тусклыми, появляется раздражение. Многие списывают это на нехватку витаминов или крема, но причина может быть глубже. Проблемы со сном: частый спутник депрессии — гиперсомния. Человек спит дольше обычного, но не чувствует себя отдохнувшим. Днём возникает постоянная сонливость, которую он пытается объяснить нехваткой витаминов или усталостью.

Важно не игнорировать тревожные сигналы

Если эти признаки повторяются и мешают нормальной жизни, стоит задуматься. Депрессия — не просто плохое настроение, а состояние, требующее внимания. Игнорирование симптомов может усугубить проблему, поэтому важно своевременно обращаться за помощью.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

