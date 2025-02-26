6 мифов о зубах: правда ли, что сладкое вредно, а электрическая щетка чистит лучше

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О здоровье зубов существует множество мифов, которые передаются из поколения в поколение. Однако не все из них соответствуют реальности.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Сладкое вредно для зубов

На самом деле углеводы вредны для зубов в больших количествах, но полностью отказываться от сладкого не нужно. Если соблюдать дозировку (до 20 г в сутки) и полоскать рот после употребления сладостей, можно избежать разрушения эмали. Кроме того, есть менее вредные для зубов сладости: мед, пастила, джем, сухофрукты.

Яблоки могут очищать зубы

Твердые фрукты действительно помогают механически удалить часть налета, но полноценной альтернативой зубной щетке не являются. Яблоки полезны для организма, но рассчитывать на их способность заменять чистку зубов не стоит.

Жевательная резинка полезна для зубов

Это правда, но только если речь идет о специальной жвачке без сахара, содержащей ксилит. Она нейтрализует кислоты и помогает очистить зубы. Однако злоупотреблять жвачкой не стоит — она может истончать эмаль и вызывать сухость во рту.

Достаточно одной зубной щетки

Современная стоматология предлагает множество дополнительных приспособлений: флоссы, ершики, ирригаторы. Они помогают качественнее очищать полость рта, особенно тем, у кого есть брекеты, виниры или коронки.

Электрическая зубная щетка чистит лучше обычной

Электрические щетки действительно эффективны, но подходят не всем. Людям с чувствительной эмалью, заболеваниями десен и клиновидными дефектами зубов лучше проконсультироваться со стоматологом перед их использованием.

Профессиональное отбеливание разрушает эмаль

Современные методы отбеливания, включая холодное отбеливание, не вредят зубам при правильном подходе. Однако самостоятельные эксперименты с отбеливающими полосками могут нанести вред.

Вывод

Не все популярные советы по уходу за зубами соответствуют реальности. Чтобы сохранить здоровье полости рта, важно ориентироваться на научные данные, а не на мифы.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

