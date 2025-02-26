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Антистресс на тарелке: какие продукты помогают успокоить нервы

2:51
Здоровье

Международная группа учёных выяснила, что питание может существенно влиять на уровень тревожности. В частности, было установлено, что взрослые с генерализованным тревожным расстройством (ГТР) нередко испытывают дефицит антиоксидантов в рационе. Интересно, что добавление их в ежедневное питание приводит к заметному улучшению состояния.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Как питание связано с тревожностью

Генерализованное тревожное расстройство сопровождается постоянными переживаниями без явной причины, усталостью, напряжением мышц и проблемами с концентрацией. Один из факторов, провоцирующих развитие этого состояния, — окислительный стресс. Именно он наносит вред клеткам организма, но его можно нейтрализовать антиоксидантами, содержащимися в продуктах питания и специальных добавках.

Эксперимент, изменивший представление о тревожности

В ходе исследования учёные изучили рацион 155 человек и оценили их уровень тревожности с помощью шкалы GAD-7. Выяснилось, что у людей с более высоким потреблением антиоксидантов тревожность встречается реже.

На втором этапе эксперимента 40 участников с диагностированным ГТР в течение шести недель ежедневно принимали антиоксидантный напиток. Итог оказался впечатляющим: симптомы тревожности у них значительно снизились.

Новые перспективы в лечении тревожных расстройств

Результаты исследования показывают, что увеличение потребления антиоксидантов может стать эффективной стратегией в борьбе с тревожностью. Это открывает новые возможности для их использования в терапевтических целях, например, в составе диет и пищевых добавок.

Какие продукты помогают снизить тревожность

Исследователи отмечают, что одними из лучших природных источников антиоксидантов являются:

  • Тёмный шоколад: содержит флавоноиды, способствующие снижению стресса.
  • Орехи и семена: богаты магнием, который помогает расслабить нервную систему.
  • Ягоды: черника, малина и клубника насыщены антиоксидантами и витаминами.
  • Зелёный чай: благодаря содержанию L-теанина способствует успокоению и улучшению настроения.
  • Листовые овощи: шпинат и капуста богаты фолиевой кислотой, которая важна для эмоциональной стабильности.

Диетологи и неврологи всё чаще рассматривают питание как важную часть комплексного подхода к лечению тревожных состояний. Они рекомендуют избегать продуктов, повышающих уровень тревожности, таких как кофеин, алкоголь и переработанные углеводы, заменяя их полезными альтернативами.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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