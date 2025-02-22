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Шопинг-иллюзия: почему новые покупки радуют лишь на мгновение

3:15
Здоровье

Шопинг — это не всегда просто способ обновить гардероб или купить нужные вещи. Для многих людей походы по магазинам становятся формой эмоциональной разрядки или даже зависимостью. Откуда берется неконтролируемое желание тратить деньги и какие психологические травмы могут стоять за этим?

Интернет-шопинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Интернет-шопинг

Когда покупки превращаются в зависимость

Для некоторых людей шопинг — это не просто развлечение, а необходимость. Так, 35-летняя Лариса признается, что не может остановиться: она регулярно берет кредиты, скупает одежду, вазы, сервизы, но большинство вещей потом просто выбрасывает.

Такое поведение называют ониоманией — навязчивой покупкой вещей без объективной необходимости. Это сродни другим зависимостям: без шопинга человек впадает в апатию, а начав тратить, уже не может остановиться.

Как осознанно ходить по магазинам

Психодраматерапевт Станислав Ефремов предлагает несколько способов избежать попадания в ловушку шопоголизма:

  • Покупать только по списку: так меньше шансов поддаться импульсивному желанию купить что-то ненужное.
  • Платить наличными: когда траты видны физически, проще контролировать бюджет.
  • Не поддаваться на скидки: если без акции вещь не кажется выгодной, скорее всего, она вам не нужна.
  • Избегать торговых центров: не делать их местом отдыха, заменяя походы по магазинам другими занятиями.
  • Анализировать свои эмоции: если желание купить что-то возникает на фоне стресса, стоит задуматься, чем можно заменить этот механизм.

4 психологические причины шопоголизма

Внутренняя пустота

Для некоторых людей покупки становятся способом компенсировать недостаток родительского внимания в детстве. Человек привыкает заполнять внутреннюю пустоту вещами, но эффект временный — вскоре хочется новой дозы.

Страх быть брошенным

Если в детстве ребенок сталкивался с потерей близких, у него формируется ощущение, что все хорошее быстро исчезает. Это приводит к стремлению "ухватить побольше" прямо сейчас, даже если вещи на самом деле не нужны.

Семейные сценарии

Исторически в нашей стране были периоды потерь — раскулачивание, дефолты, кризисы. У многих семей сформировалась установка "трать деньги сразу, пока их не отняли", которая передается из поколения в поколение.

Желание соблазнять

Если в детстве родители придавали большое значение внешнему виду ребенка, он может вырасти с ощущением, что его ценность измеряется одеждой и аксессуарами. В будущем это может привести к стремлению покупать все больше нарядов, чтобы поддерживать привлекательный образ.

Как понять, что шопинг стал проблемой

Отличие шопоголизма от обычных покупок — в ощущении "я не могу без этого". Если без магазинов возникает тревожность, а вещи быстро теряют ценность, это повод задуматься о глубинных причинах такого поведения.

Разобравшись с психологическими триггерами, можно научиться делать покупки осознанно — без чувства вины и бесполезных трат.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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