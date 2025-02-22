Шопинг-иллюзия: почему новые покупки радуют лишь на мгновение

Шопинг — это не всегда просто способ обновить гардероб или купить нужные вещи. Для многих людей походы по магазинам становятся формой эмоциональной разрядки или даже зависимостью. Откуда берется неконтролируемое желание тратить деньги и какие психологические травмы могут стоять за этим?
Для некоторых людей шопинг — это не просто развлечение, а необходимость. Так, 35-летняя Лариса признается, что не может остановиться: она регулярно берет кредиты, скупает одежду, вазы, сервизы, но большинство вещей потом просто выбрасывает.
Такое поведение называют ониоманией — навязчивой покупкой вещей без объективной необходимости. Это сродни другим зависимостям: без шопинга человек впадает в апатию, а начав тратить, уже не может остановиться.
Психодраматерапевт Станислав Ефремов предлагает несколько способов избежать попадания в ловушку шопоголизма:
Для некоторых людей покупки становятся способом компенсировать недостаток родительского внимания в детстве. Человек привыкает заполнять внутреннюю пустоту вещами, но эффект временный — вскоре хочется новой дозы.
Если в детстве ребенок сталкивался с потерей близких, у него формируется ощущение, что все хорошее быстро исчезает. Это приводит к стремлению "ухватить побольше" прямо сейчас, даже если вещи на самом деле не нужны.
Исторически в нашей стране были периоды потерь — раскулачивание, дефолты, кризисы. У многих семей сформировалась установка "трать деньги сразу, пока их не отняли", которая передается из поколения в поколение.
Если в детстве родители придавали большое значение внешнему виду ребенка, он может вырасти с ощущением, что его ценность измеряется одеждой и аксессуарами. В будущем это может привести к стремлению покупать все больше нарядов, чтобы поддерживать привлекательный образ.
Отличие шопоголизма от обычных покупок — в ощущении "я не могу без этого". Если без магазинов возникает тревожность, а вещи быстро теряют ценность, это повод задуматься о глубинных причинах такого поведения.
Разобравшись с психологическими триггерами, можно научиться делать покупки осознанно — без чувства вины и бесполезных трат.
Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.